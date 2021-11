Allerta meteo per maltempo domani 3 novembre: 12 regioni a rischio, l’elenco Il Dipartimento di protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani mercoledì 3 novembre valutando una allerta arancione su cinque regioni del centro sud e una allerta gialla in dodici regioni. Tutta colpa di una vasta perturbazione di origine atlantica che porterà maltempo sia al Centro-Nord sia su parte del Sud.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua imperversare sull’Italia ed è ancora allerta meteo per la giornata di domani mercoledì 3 novembre su ampie zone del Paese, da nord a sud. Il Dipartimento di protezione civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e, d’intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha valutato una allerta arancione su cinque regioni del centro sud e una allerta gialla in dodici regioni. Tutta colpa un’ampia perturbazione atlantica che già da alcune ore sta interessando il nostro Paese con temporali e nubifragi accompagnati da un deciso rinforzo dei venti sulle regioni meridionali.

Allerta meteo arancione domani in 5 regioni

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 3 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana settentrionale e Sardegna. Dal primo mattino di domani si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. Sempre dal primo mattino di domani sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia e Veneto, specie settori alpini, e sulla Puglia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per la giornata di mercoledì 3 novembre quindi è stata valutata una allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico su parte di Abruzzo, Campania e Molise e una allerta arancione per rischio idrogeologico su doversi settori di Campania, Lazio, Molise e Sardegna. Valutata inoltre una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico anche su altri settori di Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Infine allerta gialla per rischio idrogeologico su parti di Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.

Allerte meteo domani, l'elenco completo delle regioni a rischio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Logudoro, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini

Dove saranno chiuse le scuole domani, mercoledì 3 novembre

Con l'allerta arancione diversi comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani mercoledì 3 novembre. In Campania in particolare hanno deciso già in questo senso i comuni di Pozzuoli, Monte di Procida, Casamicciola e Mugnano di Napoli ma altri comuni potrebbero seguire l'esempio nelle prossime ore.

Le previsioni meteo di domani

Mercoledì 3 novembre al Nord atteso cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e abbondanti su nord Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli e a carattere temporalesco sulla Liguria, nevicate sulle aree alpine oltre i 1500 metri. Al Centro e in Sardegna molte nubi con fenomeni sparsi, anche temporaleschi e di forte intensità, sull’Isola, sulla Toscana sul Lazio e in Abruzzo. Al Sud nuvolosità estesa con rovesci e temporali sparsi ma particolarmente diffusi e intensi su Molise occidentale e Campania. Rovesci e temporali al mattino anche su gran parte della Sicilia, ma in miglioramento pomeridiano con schiarite sempre maggiori.