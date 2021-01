Il nuovo anno è iniziato con una fase meteo di maltempo diffuso: l'ultima perturbazione di dicembre 2020 sta contribuendo ad una situazione di cattivo tempo durante questo primo weekend del 2021. La circolazione ciclonica associata a questa perturbazione insisterà anche sabato 2 gennaio, con venti intensi e piogge in estensione a Sud, mentre al Nord è atteso un rialzo della quota neve. La parte più attiva della perturbazione si allontanerà nel corso della giornata di domenica, ma lascerà alle sue spalle condizioni di instabilità atmosferica, con possibili piogge lungo le coste occidentali della Penisola e delle Isole Maggiori. In corrispondenza della giornata dell’Epifania è prevista da ovest di una nuova perturbazione, con un peggioramento più esteso anche al resto d’Italia e con il rischio di neve a quote basse al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per domenica 3 gennaio

Domenica 3 gennaio tempo nuvoloso con poche schiarite lungo il medio e basso Adriatico, in Calabria e Sicilia. Al Nord residue precipitazioni diffuse tra alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, in mattinata anche a ridosso delle Prealpi centrali con limite della neve oltre 600-900 metri. Ancora condizioni di instabilità lungo le regioni tirreniche, dalla bassa Toscana alla Calabria, e nel settore occidentale di Sardegna e Sicilia con precipitazioni sparse, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali.

Temperature minime in calo nelle regioni tirreniche e nelle Isole, massime per lo più in diminuzione sull’Adriatico e in tutto il Centro-Sud.

Previsioni meteo 4 gennaio

Lunedì 4 gennaio tempo molto variabile con precipitazioni più probabili sulle zone occidentali della Penisola, in particolare sul versante ligure e tirrenico e sulla Sardegna occidentale. Non è esclusa ancora qualche locale debole precipitazione al Nord con neve a bassa quota sul Piemonte meridionale.