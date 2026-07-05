Maltempo, allerta meteo gialla domani 6 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Tornano caldo intenso e afa sull’Italia ma tornano anche i temporali di calore. Per domani, lunedì 6 luglio 2026, la Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla su Abruzzo, Basilicata, Marche e Molise.

Con l’inizio di settimana tornano caldo intenso e afa sull’Italia, dopo la breve pausa dei giorni scorsi, ma torna anche il rischio di temporali di calore improvvisi, soprattutto nelle ore più calde della giornata e sui rilievi centrali e meridionali. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 6 luglio 2026, allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del centro sud

In una giornata dominata dall'anticiclone e dal caldo con temperature in netta risalita ovunque e con valori che supereranno diffusamente i 35 gradi, infatti, assisteremo ancora a locali temporali, brevi ma intensi che hanno fatto innalzare il livello di allerte in alcune zone del Paese. Si tratta di fenomeni pomeridiani quando il forte riscaldamento del terreno fa risalire aria calda e umida verso gli strati più elevati dell'atmosfera innescando piogge e temporali improvvisi.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per domani, lunedì 6 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato quindi allerta meteo gialla per temporali su gran parte dell’Abruzzo e su parte di Basilicata, Marche e Molise. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per lunedì 6 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Marche: Marc-3, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Marche: Marc-3, Marc-5 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Temperature in crescita ma temporali pomeridiani sui rilievi: le previsioni meteo di lunedì 6 luglio

Per la giornata di lunedì 6 luglio atteso un aumento generalizzato delle temperature con picchi massimi sulla Pianura Padana centro-occidentale e sulle zone pianeggianti interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia, nelle valli e conche dell'Umbria, sulla Basilicata orientale e sulle zone interne e ioniche della Puglia. Pioggia intense e temporali attesi invece nel pomeriggio sulle zone interne e rilievi di Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale e Campania e sui settori settentrionali e occidentali della Basilicata. Rovesci isolati su settori prealpini della Lombardia orientale, settori alpini, prealpini e di pianura settentrionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana orientale, settori centro-settentrionali e sud-orientali dell'Umbria e sulle zone interne del Lazio centro-settentrionale.