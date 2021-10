Previsioni meteo 28 ottobre, maltempo con nubifragi a Sud e sulle Isole: rischio uragani in Sicilia e Calabria

Le previsioni meteo di giovedì 28 ottobre fanno intendere come anche oggi, causa Medicane, sarà una giornata all’insegna del forte maltempo per tutte le regioni del Meridione e per le Isole, con raffiche di tempesta e il rischio di violenti nubifragi soprattutto in Calabria e in Sicilia. Gli aggiornamenti meteo.