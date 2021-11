Previsioni meteo 28 novembre, domenica di maltempo con piogge al Sud e nevicate sparse al Nord Pioggia intensa e temporali al Sud, rovesci al Nord e neve al Centro. Le previsioni meteo per domenica 28 novembre indicano maltempo ovunque con calo delle temperature minime sulle regioni settentrionali. Allerte meteo su diverse regioni.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una domenica di freddo e pioggia quella che ci attende oggi domenica 28 novembre. Secondo gli esperti meteo infatti l'ondata di maltempo che ormai da giorni attanaglia il Sud Italia giungerà anche al Nord dove la pioggia cadrà abbondantemente. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare il cielo sarà nuvoloso in mattinata sulle regioni del Centro mentre ci saranno piogge e nevicate sparse nel resto del paese già dal mattino, con particolare intensità su Lombardia, Marche, Campania, Basilicata e Sardegna. La situazione peggiorerà nel pomeriggio in particolare su Toscana e nel Lazio, e continuerà a piovere in Basilicata, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo rossa in due regioni

La Protezione Civile ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo per oggi, domenica 28 novembre: ecco tutte le regioni a maggior rischio maltempo. In sezioni di Calabria e Basilicata l'allerta sarà rossa.

Al Nord piogge intense su Liguria e Piemonte

Nello specifico per quanto riguarda le previsioni per oggi per le regioni del Nord, al mattino, secondo gli esperti dell'Aeronautica, il cielo sarà piuttosto nuvoloso su Triveneto con deboli precipitazioni diffuse e neve anche a partire dai 600 metri. Dal pomeriggio la situazione andrà ad attenuarsi su quasi tutte le regioni, mentre sul resto del Nord Italia il cielo sarà poco nuvoloso tranne qualche annuvolamento sulle aree Alpine dove cadrà anche la neve a partire dagli 800-1000 metri. Le piogge cadranno in maniera intensa perlopiù in serata su Piemonte e Liguria.

Neve sugli Appennini centrali tra Abruzzo e Lazio

Per quanto riguarda le regioni del Centro invece il cielo sarà nuvoloso ovunque con rovesci sparsi su Sardegna, regioni tirreniche e Umbria, oltre che sulle principali zone appenniniche. Per quanto riguarda invece Toscana e Lazio per vedere un miglioramento bisognerà attendere la sera. La neve cadrà a partire dagli 800 metri sui rilievi appenninici di Toscana, Umbria e Marche, e a partire dai 1000 metri su Lazio e Abruzzo. Sulle restanti zone del Centro ci sarà invece nuvolosità irregolare ma senza rovesci.

Piogge intense su Campania, Basilicata e Calabria

Infine al Sud il tempo sarà caratterizzato per l'intera giornata da piogge intense in particolare sulle regioni tirreniche, sulla Sicilia e sulle aree appenniniche di Molise e Puglia, i temporali colpiranno le zone tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria. Sulle restanti aree delle regioni adriatiche invece ci sarà ampia nuvolosità ma senza precipitazioni associate. Temperature massime stazionarie ovunque.