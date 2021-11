Allerta meteo domani domenica 28 novembre per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per domani, domenica 28 novembre: ecco tutte le regioni a maggior rischio maltempo.

A cura di Davide Falcioni

L'inverno arriva in Italia: a partire dal pomeriggio di domani sul nostro paese si abbatterà un'ondata di aria molto fredda in discesa dalla Francia che raggiungerà le regioni settentrionali attraversandole poi in serata e nel corso della notte e causando un importante calo delle temperature. Tra domenica e lunedì il fronte artico investirà le regioni del centro sud, dove proseguirà e si concentrerà l’ondata di maltempo: la massa d’aria fredda al suo seguito si riverserà fino al cuore del mar Mediterraneo, innescando un marcato calo termico, venti di burrasca e mari fino a molto agitati. Nel frattempo il limite delle nevicate si abbasserà fino a quote collinari a partire dal Nord, poi a inizio settimana anche al Centro e sulla Sardegna. Il raffreddamento sarà ovunque sensibile sul finale di novembre, particolarmente al Nord dove, grazie anche ai rasserenamenti, si verificheranno le prime intense gelate. Ecco le allerte meteo diramate oggi dalla Protezione Civile e valide per la giornata di domani.

Allerta rossa su settori di Calabria e Basilicata.

Un'allerta meteo di colore rosso – la più alta – interesserà domani parti della Calabria e della Basilicata. Il rischio idraulico legato a intense precipitazioni riguarderà il versante tirrenico settentrionale e il versante tirrenico centro-settentrionale. L'allerta per rischio idrogeologico invece interesserà parte della Basilicata.

Allerta arancione su parte di Campania, Basilicata e Calabria

Moderata criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-D, Basi-C

Moderata criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Basilicata: Basi-A2

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Allerta gialla in nove regioni

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico: