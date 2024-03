video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 31 marzo: l’elenco delle regioni a rischio Valutata per la giornata di domani, domenica 31 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla su settori di 6 Regioni del Nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica di Pasqua di maltempo al Nord-Italia: la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo arancione e gialla che riguarda per la giornata di domani, domenica 31 marzo, diverse regioni settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra il precedente. L’avviso prevede dal primo mattino il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione alla Liguria e nel pomeriggio al Veneto.

In particolare, sarà allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in alcune zone della Lombardia; allerta gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico in settori di sei Regioni: Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Valle d'Aosta e Veneto.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Lombardia

Una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico è prevista per la giornata di Pasqua in alcuni settori della Lombardia, come si legge sul sito della Protezione civile.

Sono i seguenti: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Allerta meteo gialla per domenica 31 marzo

Per la domenica di Pasqua 2024 allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico in settori di sei Regioni del Nord-Italia:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Lombardia : Nodo Idraulico di Milano

: Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Bacini Liguri Marittimi di Ponente Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes Veneto: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 31 marzo

Che tempo farà domani, domenica di Pasqua, sull'Italia secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord previsto cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi. Molte nubi compatte sulla Toscana, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del Centro. Cielo poco nuvoloso o velato sulle regioni meridionali.