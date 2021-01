Secondo le previsioni meteo di domani mercoledì 27 gennaio, i venti freddi che in queste ore stanno provocando non solo un abbassamento delle temperature, ma portando anche piogge sparse e neve fino in collina (la perturbazione n.11 del mese), potrebbero essere presto rimpiazzati da un generale rialzo termico con un netto e generale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Previsioni meteo 27 gennaio

In mattinata sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Tempo variabile su Puglia, Calabria e Isole maggiori con qualche sporadica pioggia lungo le coste adriatiche della Puglia e qualche fiocco di neve fino ai 400 – 600 metri nel Gargano. Possibili addensamenti anche lungo le Alpi di confine dalla Val D’Aosta all’Alto Adige, con locali nevicate. Temperature minime per lo più in calo specie al Sud e nelle Isole; valori massimi senza variazioni di rilievo. Venti ancora moderati da ovest o nord-ovest su Ionio, Calabria e Isole.

Il tempo migliora, ma durerà poco…

Nel corso del pomeriggio, l'instabilità perderà sensibilmente energia con un netto e generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel contempo, specie in serata, le correnti d'aria sull'Italia tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali a partire dal settore tirrenico. Sarà questo il preludio ad un nuovo cambio della circolazione generale che si concretizzerà con maggior evidenza nei prossimi giorni quando i venti si andranno sempre più orientando dai comparti sud-occidentali con inevitabili conseguenze sia dal punto di meteo, sia da quello climatico. Mentre da giovedì si prospetta un nuovo progressivo peggioramento con un aumento delle nubi e delle precipitazioni, ma con un generale rialzo termico.