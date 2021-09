Previsioni meteo 25 settembre: domenica allerta nubifragi e temporali al nord Le previsioni meteo di domenica 26 settembre indicano una giornata festiva caratterizzata da. nuvole e piogge su tutte le regioni settentrionali e in parte dle centro con nubifragi e temporali diffusi, sopratutto al nord ovest. Qualche nuvolosità innocua anche nelle aree interne del centro mentre prevalenza di sole al Sud e sulle coste del Medio Adriatico.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull’Italia con una domenica caratterizzata da temporali e intensi nubifragi su tutto il nord. Secondo le previsioni meteo di domani 26 settembre, infatti, la perturbazione atlantica, che è ora sulla Spagna, durante la giornata festiva irromperà con tutto il suo carico di nuvole e piogge sulle regioni settentrionali scatenando nubifragi e temporali diffusi. I primi accenni a questo brusco cambiamento climatico si avvertiranno già nella serata di sabato quando le prime piogge interesseranno il nord ovest e in particolare il Piemonte. La nuvolosità sarà poi in graduale incremento nel corso della notte fino a coinvolgere l’intero nord domenica.

Previsioni meteo di domenica 26 settembre

Nel dettaglio, le previsioni meteo di domenica 26 settembre indicano già dal mattino nubi sparse e piogge diffuse su tutto il settentrione fino al nord della Toscana all’Umbria. Le regioni più colpite dai nubifragi continueranno e essere quelle del nord ovest, in particolare fenomeni più intensi sono attesi tra Liguria e Toscana settentrionale dove cadranno fino a 50-100mm in 24 ore. Possibili nubifragi intensi anche sulle Prealpi Bergamasche, la Valle d'Aosta ed i settori più occidentali lombardi ed emiliani. I fenomeni temporaleschi assumeranno carattere più isolato invece su Veneto, Trentino, Alto Adige e Umbria. A fine giornata le piogge saranno in estensione sul resto del Nord e anche al centro, preludio a un lunedì dove peggioreranno le condizioni anche su molte altre regioni. Qualche nuvolosità ma innocua anche nelle aree interne del centro sud mentre prevalenza di sole al Sud e sulle coste del Medio Adriatico. Di conseguenza temperature massime in calo al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, in lieve crescita al Sud.

Previsioni meteo lunedì

Per la giornata di lunedì le previsioni meteo indicano invece un peggioramento anche per le regioni centro meridionali visto che la perturbazione e le piogge i propagheranno anche alle regioni centrali e martedì anche a quelle meridionali. Nella prima parte di settimana infatti, anche se la perturbazione abbandonerà definitivamente l’Italia, lascerà condizioni di forte instabilità che porteranno ancora rovesci o temporali sulle regioni del Sud. Sarà l’addio definitivo alle temperature estive e al caldo fuori stagione per entrare finalmente in un clima più autunnale