Previsioni meteo 25 novembre, maltempo su tutta Italia: neve a bassa quota e temporali diffusi Oggi giornata di maltempo all’insegna di forti piogge e anche di nevicate a quote sempre più basse, favorite proprio dall’intensità delle precipitazioni.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi, 25 novembre, segnano il ritorno del maltempo sull'Italia. La nuova perturbazione causerà un primo peggioramento meteo sul versante occidentale del Paese, poi nel pomeriggio il brutto tempo risulterà più intenso e diffuso al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole; sono attese anche delle nevicate sulle montagne del Nord, localmente anche a quote insolitamente basse per il periodo.

Forti piogge sono attese sulla Liguria, sui litorali tirrenici centrali (in particolare a quelli di Toscana e Lazio) e sulla Sicilia meridionale. Precipitazioni attese anche sul resto del Centro-Nord e della Sicilia, fino ai settori ionici di Calabria e Puglia. Dal pomeriggio e soprattutto entro la serata la situazione potrebbe aggravarsi dal punto visto meteorologica: una pericolosa fase di maltempo è attesa sulle coste più meridionali del Lazio e in seguito, in forma ancora più intensa, sulla Sicilia sud-orientale e su tutta l'area ionica di Calabria, Basilicata e Puglia.

Su questi ultimi settori ci attendiamo forti nubifragi.

Allerta meteo arancione in Calabria

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di oggi ha diramato un'allerta meteo arancione sulla Calabria per rischio idraulico, per rischio temporali e idrogeologico. I versanti interessati saranno quello Jonico Meridionale, Centro-Settentrionale e Centro-Meridionale. Colpito anche il Versante Tirrenico. Allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su altre dieci regioni. Interessate Calabria, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.

Maltempo a Nord, neve a bassa quota

Come spiega l'Aeronautica Militare sul suo sito, a Nord è prevista nuvolosità su Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia

Giulia, con nubi in rapido aumento e precipitazioni sparse da metà giornata; molto molto nuvoloso o coperto sul resto del nord, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e intense fino metà giornata sulla Liguria, in miglioramento pomeridiano e serale su Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta. Quota neve su Alpi e Prealpi al di sopra dei 1200 metri, localmente intorno ai 500 metri al primo mattino sul Piemonte meridionale.

A Centro rischio nubifragi su Toscana e Lazio

A centro nuvolosità variabile a tratti intensa sulla Sardegna con isolati rovesci o temporali sul settore ovest; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, con fenomeni più frequenti su Toscana, Umbria e Lazio, e anche intensi su Toscana e Lazio specie su aree costiere e immediato entroterra.

A Sud temporali su Campania e Sicilia

Molto nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche e intense su nord Campania e in rapida estensione mattutina al resto della regione e alla Sicilia; nuvolosità irregolare con brevi e locali piogge o rovesci su Puglia meridionale e aree joniche peninsulari, in peggioramento dal pomeriggio e in serata con fenomeni sempre più frequenti, anche

temporaleschi e intensi su Puglia meridionale e aree joniche peninsulari.