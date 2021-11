Allerta meteo domani 25 novembre e scuole chiuse per maltempo, l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo arancione e gialla giovedì 25 novembre su dieci regioni. Scuole chiuse in Calabria: ecco l’avviso diffuso dalla Protezione Civile.

A cura di Gabriella Mazzeo

Torna il maltempo sull'Italia nella giornata di domani giovedì 25 novembre. Tempo molto nuvoloso con piogge diffuse su tutta la penisola. Al mattino pioverà in Liguria, in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, nella Marche, in Campania e nel Lazio. Nel pomeriggio al nord le piogge si estenderanno al resto del Piemonte, alla Valle d'Aosta e alla Lombardia. Al Sud le precipitazioni colpiranno Calabria e Sicilia. Il tempo migliorerà in serata sulle zone di Piemonte e Liguria. Nella notte anche in Toscana e in Romagna. Per questo il dipartimento di Protezione Civile ha emesso allerte meteo gialle e arancioni su diversi settori dell'Italia.

Allerta meteo arancione domani in Calabria

Secondo le previsioni meteo di giovedì 25 novembre, il tempo sarà altamente instabile al Sud. Prevista infatti sulla Calabria un'allerta meteo arancione per rischio idraulico, per rischio temporali e idrogeologico. I versanti interessati saranno quello Jonico Meridionale, Centro-Settentrionale e Centro-Meridionale. Colpito anche il Versante Tirrenico. Allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su altre dieci regioni. Interessate Calabria, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.

Scuole chiuse domani 25 novembre in Calabria

A causa del maltempo previsto domani in Calabria, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della città. Compresi nel provvedimento anche i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche. Le chiusure sono state adottate in via cautelare in seguito all'emissione dell'allerta meteo su tutta l'area calabrese.

Allerta meteo giovedì 25 novembre, l'elenco delle regioni a rischio

Tutte le allerte meteo sono pubblicate sul sito della Protezione Civile ogni giorno con il bollettino di criticità delle diverse aree interessate dal maltempo. L'elenco dettagliato delle regioni a rischio per la giornata di domani 25 novembre con allerta meteo gialla e arancione:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro- Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere