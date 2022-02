Previsioni meteo 25 febbraio: ondata di maltempo sull’Italia con temporali e neve Che tempo farà oggi 25 febbraio? Arriva una forte perturbazione. Attese piogge, rovesci, violente raffiche di burrasca, rischio di mareggiate e neve, specie in Appennino, abbondante e fino a quote molto basse su quello centrale.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi venerdì 25 febbraio indicano come il weekend che sta per iniziare sarà caratterizzato da un’ondata di maltempo di stampo pienamente invernale. Ad essere colpito sarà sopratutto il Centro-Sud e, in una breve fase iniziale, anche le regioni di Nord-Est. Colpa della perturbazione in discesa dall’Atlantico settentrionale e accompagnata da una massa d’aria di origine artica che a partire da stasera darà vita a un profondo vortice ciclonico che scivolerà nelle ore successive dalle regioni centrali verso quelle meridionali.

Sono dunque attese piogge, temporali, vento forte di burrasca, rischio di mareggiate e neve, specie in Appennino, abbondante e fino a quote molto basse su quello centrale. Il tutto accompagnato da un importante calo delle temperature, più forte sulle regioni centro-meridionali dove si porteranno ben al di sotto della norma.

Nord

Come riportato sul sito web meteo dell'Aeronautica Militare a Nord tempo variabile con deboli nevicate fino metà giornata su alpi confinali oltre 1200 metri; nubi irregolari in intensificazione su est Liguria, Emilia-Romagna,

veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia con locali piogge o brevi rovesci dal tardo mattino su est Liguria e con isolate piogge e rovesci dal tardo pomeriggio anche su Emilia-Romagna, est Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con quota neve in calo serale e notturno fino intorno 600 metri su Appennino romagnolo; prevalente soleggiamento sul resto del nord.

Centro

Poco nuvoloso/velato sulla Sardegna con nubi in aumento serale da nord-est; molte nubi sulla toscana con piogge e rovesci da isolati a sparsi, specie dal pomeriggio sul settore nord; poco o parzialmente nuvoloso altrove, con nubi in lento aumento dal pomeriggio e con piogge e rovesci sparsi dalla tarda sera su Marche e Umbria e, localmente, anche sui settori nord di Abruzzo e Lazio, con quota neve in calo notturno fino intorno 500 metri sulle regioni adriatiche.

Sud

Deboli velature al sud e Sicilia ma con nubi in aumento serale su Campania, Molise, centro-nord Puglia e settori ovest di Basilicata, Calabria e Sicilia.