Previsioni meteo 25 aprile, Italia divisa in due tra temporali e sole primaverile Le previsioni meteo di domani 25 aprile infatti indicano un lunedì con molte nuvole, piogge e qualche temporali al nord e prevalenza di sole al Sud e nelle Isole maggiori.

A cura di Antonio Palma

Italia divisa in due tra temporali e sole per la giornata della festa della liberazione. Le previsioni meteo di domani 25 aprile infatti indicano un lunedì con la Penisola ancora sotto gli effetti della perturbazione che l'ha attraversata con molte nuvole, piogge e qualche temporali al nord e prevalenza di sole al Sud e nelle Isole maggiori. La giornata del 25 aprile in generale dal punto di vista meteo sarà molto variabile con nuvolosità irregolare su molte regioni dove si alternerà a momenti soleggiati, sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali. Più stabile sulle regioni meridionali e in particolare all'estremo sud dove avremo una giornata in gran parte soleggiata e con temperature in aumento che ci regaleranno un tepore primaverile. Una situazione destinata a perdurare anche martedì prima del ritorno dell'anticiclone su tutta Italia da metà settimana.

Al Nord piogge e temporali

Nel dettaglio, le previsioni meteo di lunedì 25 aprile indicano al nord molte nubi con brevi piogge o rovesci fin al mattino sulla Liguria. Nuvolosità variabile a tratti intensa anche sulle restanti regioni, in particolare dalla tarda mattina e fino alla prima serata e cui saranno associati isolati rovesci o temporali sul settore alpino e prealpino e su quello appenninico, con occasionali sconfinamenti nel pomeriggio sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Al centro nuvolosità irregolare

Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso sulle coste adriatiche mentre avremo nuvolosità irregolare anche intensa sui restanti settori con brevi rovesci e locali temporali sin dal mattino sull'alta toscana e dal tardo mattino e nel pomeriggio sul restante settore appenninico, con schiarite però via via sempre maggiori sulle coste laziali e della toscana centro-meridionale. Sereno o poco nuvoloso infine sulla Sardegna.

Sole al Sud

Al sud nubi basse anche estese fino metà giornata su ovest Basilicata, su Campania e ovest Molise con possibili brevi rovesci tra tarda mattina e primo pomeriggio ma in miglioramento nel corso del giorno. Bel tempo altrove con solo deboli velature durante le ore centrali su puglia e restanti settori del Molise ma senza pioggia di alcun tipo.