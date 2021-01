Le previsioni meteo di domani domenica 24 gennaio confermano che fino alla fine protagonista del weekend sarà il maltempo. Un doppio ciclone sull’Italia sta portando pioggia, nevicate e forte vento. Nel corso della giornata di domani il maltempo andrà a concentrarsi specialmente al Centro-Sud a causa di un nuovo vortice di bassa pressione carico di pioggia, temporali e neve in montagna.

Previsioni meteo domani 24 gennaio

Le previsioni meteo di domani, domenica 24 gennaio, indicano che già dalle prime luci del giorno saranno sotto osservazione il Centro peninsulare, la Sardegna e in generale il Sud, dove rovesci e temporali insisteranno per tutta la mattinata. Altrove non mancheranno nubi irregolari e sarà possibile qualche residuo piovasco all'estremo nord-est. Il pomeriggio, mentre la pioggia cesserà su tutto il Nord e si attenuerà gradualmente anche al Centro, una severa fase di maltempo colpirà il Sud, specialmente l'area del basso Tirreno, come Campania e Calabria settentrionale, aree dove per alcune ore si alterneranno mareggiate intense, forti temporali e locali nubifragi. Nella tarda serata le precipitazioni andranno attenuandosi.

Previsioni meteo 24 gennaio, maltempo al Centro-Sud

Secondo le previsioni meteo del 24 gennaio il maltempo colpirà soprattutto il Centro Sud con piogge battenti, vento forte e anche nubifragi su Campania e Calabria. Al Sud il cielo sarà da subito molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni, con piogge moderate in Campania. Nel corso della giornata di domenica il tempo subirà un forte peggioramento su Campania e Calabria con nubifragi, forti mareggiate e temporali.

Previsioni meteo lunedì

Per quanto riguarda la prossima settimana, le previsioni meteo indicano che, complice l'ingresso di aria molto fredda, sarà possibile qualche fiocco di neve fin sulle pianure di basso Veneto e Romagna. Poi il passaggio di un ennesimo vortice ciclonico provocherà rovesci, anche sotto forma temporalesca, in particolare su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, e col passare delle ore il peggioramento raggiungerà anche il Sud, con temporali specie su Campania e Calabria. Qualche piovasco non è da escludere pure su Basilicata e Puglia.