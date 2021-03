Le previsioni meteo di domani, martedì 23 marzo 2021, indicano che sarà una giornata almeno parzialmente minata da una instabilità atmosferica soprattutto al Sud e su parte del Centro. In generale l’inizio di questa prima settimana di primavera sarà ancora contrassegnata da un residua instabilità con le ultime piogge e nevicate, in attesa di un'alta pressione attesa nei prossimi giorni.

Previsioni meteo domani 23 marzo

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 23 marzo, nubi dense e qualche fenomeno sparso potranno avvolgere in particolare l'Abruzzo, il Molise, le aree più interne della Basilicata e gran parte della Sicilia. Si potranno verificare in queste zone piogge sparse e anche qualche nevicata fino a quote basse per la stagione. Sul resto della penisola il quadro meteorologico si manterrà decisamente più tranquillo, nonostante il passaggio di qualche nube sparsa. Verso sera il tempo migliora su Abruzzo e Molise, mentre potranno insistere locali piovaschi sulla Calabria meridionale e sui comparti più settentrionali della Sicilia.

Previsioni meteo 23 marzo, ultimi colpi dell’inverno

Le previsioni meteo del 23 marzo indicano che al mattino il tempo sarà ancora instabile sugli Appennini centrali (versante adriatico) con nevicate a bassa quota. Tempo ancora instabile anche su Calabria e Sicilia, poi nel pomeriggio migliorerà al Centro e in Calabria. Sole sul resto d’Italia: al Nord attesi locali annuvolamenti più intensi solo sui confini alpini, ma senza precipitazioni.

Previsioni meteo mercoledì

Secondo le previsioni meteo a partire da mercoledì 24 marzo si avvertiranno chiaramente i primi segnali primaverili, con un generale ritorno alla stabilità grazie a un'area di alta pressione in deciso avanzamento verso la penisola.