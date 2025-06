video suggerito

Previsioni meteo 2 giugno: anticiclone africano porta caldo sull’Italia, temperature oltre 30 gradi L’anticiclone africano domina il meteo del 2 giugno, portando sole e caldo su tutta l’Italia. Le temperature supereranno i 30 gradi in molte città, con picchi fino a 36°C. Estate anticipata e caldo intenso, specie al Centro-Sud. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Sull’Italia si intensifica l’anticiclone africano, pronto a regalare un inizio di giugno dal sapore pienamente estivo. Il 2 giugno sarà segnato da cieli sereni e temperature elevate, con valori che in molte località supereranno i 30°C. L’ondata di caldo interesserà in modo particolare la Sardegna e le regioni centrali e meridionali, con punte fino a 35-36°C.

Estate anticipata in alcune città, ecco dove il caldo si farà sentire di più

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, già tra sabato e domenica si toccheranno i 32-35°C in Sardegna, mentre Roma e Firenze arriveranno facilmente ai 31-32°C. Per la giornata della Festa della Repubblica, i termometri saliranno ulteriormente: previsti 35-36°C a Oristano, 34°C a Foggia, e circa 30°C a Bologna e Milano. Ma l’anticipo d’estate non si fermerà qui: tra il 5 e il 10 giugno sono attesi picchi fino a 40°C all’ombra in alcune zone del Sud.

Un caldo così intenso in un periodo ancora relativamente precoce della stagione estiva richiama l’attenzione anche sul fronte della salute. Tedici mette in guardia contro la convinzione, errata, che i raggi solari di maggio e giugno siano meno pericolosi rispetto a quelli di luglio e agosto. «Il Sole – spiega – raggiunge la massima intensità proprio intorno al Solstizio d’Estate, il 21 giugno, quando la sua inclinazione è tale da garantire la massima energia solare per l’emisfero boreale». Per questo motivo, nei 21 giorni che precedono e seguono il solstizio – ovvero dal 31 maggio al 12 luglio – l’esposizione al sole deve essere protetta adeguatamente, con l’uso di creme solari ad alta protezione (SPF 30 o superiore), da applicare ogni tre ore.

Previsioni meteo dopo il 2 giugno: ancora sole e caldo, ma qualche insidia al Nord

Il bel tempo non si esaurirà con il ponte del 2 giugno: anche nei giorni successivi, l’Italia continuerà a essere abbracciata dall’anticiclone africano, con giornate stabili e soleggiate soprattutto al Centro e al Sud, dove il caldo potrebbe diventare ancora più intenso. Le temperature, già elevate, sono destinate ad aumentare ulteriormente: da mercoledì sono attesi picchi fino a 37°C, con condizioni afose che renderanno l’aria pesante soprattutto nelle grandi città.

Tuttavia, non tutto sarà completamente stabile. Al Nord, infatti, l’atmosfera potrebbe mostrare un volto più instabile, in particolare nelle ore pomeridiane. I rilievi alpini e prealpini saranno il punto di partenza di qualche temporale improvviso, che a tratti potrà estendersi anche alle pianure limitrofe. Non si tratterà però di un cambiamento duraturo, ma piuttosto di brevi episodi localizzati in un contesto ancora pienamente estivo.

In sintesi, ci attendono giornate calde, luminose e ideali per attività all’aperto, ma da affrontare con le dovute precauzioni. Il primo assaggio d’estate è arrivato e, almeno per ora, non sembra avere alcuna intenzione di andarsene.