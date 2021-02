Nuova perturbazione in arrivo in Italia in questo ore dove sono diverse le regioni in cui si presenteranno piogge, a tratti anche a carattere temporalesco. A partire da quest'oggi e per la giornata di domani venerdì 19 febbraio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso: secondo le previsioni meteo ci saranno addensamenti sulle regioni settentrionali al Centro, in particolare sulla fascia tirrenica, con precipitazioni sulla Liguria e cielo velato sulle altre zone. In serata ci saranno banchi di nebbia sulla pianura Padano-Veneta e nuvolosità anche regioni ioniche.

Previsioni meteo venerdì 19 febbraio: pioggia su Liguria e Piemonte

Nello specifico per la giornata di domani venerdì 19 febbraio secondo le previsioni degli esperti meteo dell'aeronautica militare, il cielo sarà molto nuvoloso su tutte le regioni, con foschie dense e nebbie al mattino, in particolare sulla pianura Padano-Veneta. Le nubi andranno a intensificarsi dopo il tramonto e nel tardo pomeriggio. Mentre le piogge cadranno in maniera debole sulla Liguria e sul Piemonte, con qualche rovescio anche sul confine emiliano. Per quanto riguarda le regioni del Centro invece il cielo si presenterà nuvoloso un po' ovunque con piovaschi locali e deboli sulla Toscana. Al Sud il tempo invece sarà per lo più sereno con qualche lieve annuvolamento al mattino e durante il pomeriggio. Le temperature aumenteranno sia nei valori minimi che massimi quasi ovunque.

Previsioni meteo sabato 20 febbraio

Per quanto riguarda invece la giornata di sabato 20 febbraio secondo gli esperti meteo il cielo sarà molto nuvoloso al Nord, con foschie e banchi di nebbia anche per l'intera mattinata sulle zone di pianura. Al centro i maggiori annuvolamenti saranno su Toscana e Sardegna mentre i possibili piovaschi saranno su Liguria e Piemonte meridionale. Infine sul resto d'Italia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.