Previsioni meteo 19 dicembre: venti freddi a Centro e Sud Italia, molte nebbie a Nord Che tempo farà oggi 19 dicembre? Migliora al Sud, dove tuttavia soffieranno forti venti che porteranno ad un abbassamento dell temperature. La nebbia insisterà sulle pianure del Nord.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 19 dicembre, a Sud il tempo dovrebbe migliorare e quindi vivremo una giornata più o meno stabile e senza piogge in tutta la Penisola; tuttavia venti freddi e tesi di Grecale soffieranno su molti tratti del versante adriatico del Centro ma soprattutto al Sud. Qui ci attendiamo pure una maggior presenza di nubi anche se il rischio di fenomeni si manterrà basso, evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it. Ancora molte nebbie lambiranno le grandi pianure del Nord, in alcune zone insistenti anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature minime in leggero calo con deboli gelate al Nord; massime in forte diminuzione in particolare nelle Regioni del Sud Italia investite anche dai venti.

Il bel tempo comunque dovrebbe protrarsi almeno fino al 23 dicembre, quando un vasta perturbazione, sospinta da correnti polari, potrebbe portare ad una fase più instabile proprio in concomitanza con le feste natalizie.

Nebbia a Nord

Come si legge sul sito ufficiale dell'Aeronautica Militare, strati bassi in pianura padano-veneta e nebbie diffuse in diradamento dal tardo mattino; Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. a fine giornata ancora formazioni nebbiose sulla pianura veneta.

Nuvoloso a centro Italia

Cielo generalmente sereno in attesa di un aumento della copertura nuvolosa nel corso della serata su toscana e settori settentrionali di Umbria e Sardegna.

Vento forte a Sud

Celo sereno o poco nuvoloso con temporaneo transito di nuvolosità più estesa in mattinata su Basilicata, Puglia e Sicilia tirrenica e nel pomeriggio anche su coste campane e Calabria meridionale. Le previsioni, inoltre, parlano anche di raffiche di vento di burrasca di 70-80 km/h e mari agitati.