Previsioni meteo 15 settembre, temporali e grandine e caldo anomalo: Italia spaccata in due Le previsioni meteo della giornata di domani, mercoledì 15 settembre, indicano che l’Italia sarà divisa in due. Al Centro-Nord sarà protagonista il maltempo, con temporali e anche grandinate in arrivo, al Sud invece resisterà ancora l’estate, con temperature alte e un caldo anomalo per la stagione.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo della giornata di domani, mercoledì 15 settembre, descrivono una fase caratterizzata da un Italia spaccata in due. Da una parte il protagonista sarà il maltempo, con temporali e anche grandinate in arrivo, dall’altra resisterà ancora l’estate, con un caldo anomalo per la stagione. Gli esperti meteo spiegano che i temporali interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, mentre dei venti molto caldi in risalita dal cuore dell’Africa determineranno un deciso aumento delle temperature al Sud e sulle due Isole maggiori.

Previsioni meteo domani mercoledì 15 settembre

Nella giornata di domani mercoledì 15 settembre le previsioni meteo indicano che il tempo sarà destinato a subire un rapido peggioramento, prima al Nord e poi anche su molte zone del Centro-Italia. A rischio di rovesci temporaleschi il comparto alpino, specie occidentale, e molte nuvole copriranno il resto del Centro-Nord. Al Sud invece sarà tutto diverso: le temperature faranno registrare un'ulteriore impennata.

Previsioni meteo 15 settembre, maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo del 15 settembre indicano che una perturbazione atlantica si avvicina al Nord con precipitazioni soprattutto sui settori alpini e prealpini. Anche se senza piogge, le nubi copriranno praticamente tutte le regioni settentrionali. Più soleggiato al Sud con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso in Campania e sui rilievi in genere. A Bari si raggiungeranno i 32 gradi.

Previsioni meteo giovedì

Giovedì atteso maltempo dalle Alpi ai settori prealpini fino alle pianure di Piemonte e Lombardia e poi su alto Triveneto e Toscana. Migliorerà invece il tempo al Centro e al Sud continuerà a fare caldo.