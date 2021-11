Previsioni meteo 14 novembre: temporali e neve al Nord, pioggia sul resto d’Italia Tempo nuvoloso con piogge al Nord e al Centro è previsto per oggi domenica 14 novembre. Allerte meteo su Veneto e gran parte delle regioni settentrionali. Nubi alternato a sole al Sud.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di maltempo che in questi giorni si è abbattuta sull'Italia portando aria fredda al Nord e piogge su gran parte del Paese, con particolare intensità sulle regioni tirreniche e quelle settentrionali. Le previsioni meteo per oggi, domenica 14 novembre, indicano cielo nuvoloso su gran parte dell'Italia con temporali su molte regioni del Nord e qualche nevicata diffusa sulle Alpi, ma solo a quote relativamente alte. Il tempo rimarrà piuttosto perturbato anche all'inizio della prossima settimana quando un nuovo vertice di bassa pressione colpirà la Penisola portando pioggia e nubi. Nello specifico oggi 14 novembre al Sud il tempo sarà instabile con cielo nuvoloso alternato a schiarite e qualche pioggia che insisterà perlopiù su Campania e Sicilia Meridionale. Al Centro invece la pioggia insisterà su gran parte delle regioni e in particolare su Toscana, Lazio e Sardegna, infine per quanto riguarda le regioni settentrionali le neve cadrà sulle Alpi a partire dai 1700-1800 metri.

Le allerte meteo di domenica 14 novembre

A causa di una nuova area depressionaria, in arrivo dal Nord Europa, per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali e per rischio idrogeologico su parte del Veneto e un'allerta gialla in altre regioni da Nord a Sud della penisola, oltre che sulle isole come gran parte del versante nord-orientale della Sicilia e sull'intero territorio della Sardegna.

Al Nord nevicate sulle Alpi

Come spiega l'Aeronautica Militare nelle regioni settentrionali ci sarà cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci sparsi. Temporali sparsi dal pomeriggio su Liguria dove è prevista allerta meteo, con qualche miglioramento in serata invece su Piemonte, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Neve prevista a partire dai 1.700 metri. Temperature massime in diminuzione ovunque.

Al Centro rovesci su Toscana e Lazio

Nelle regioni centrali invece il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo con addensamenti sulle aree interne appenniniche, mentre la nuvolosità sarà irregolare sul restante settore peninsulare con piogge e rovesci occasionali su Toscana. Tempo in miglioramento invece sul Settore Est con piogge e rovesci su Lazio e Sardegna.

Al Sud nubi alternate a sole

Al Sud infine secondo gli esperti meteo ci saranno brevi rovesci fino al primo pomeriggio su Nord Campania e Sud Puglia con nuvolosità variabile sulla Sicilia dove sono previsti rovesci isolati o temporali al mattino e nel pomeriggio. Poche nubi sparse invece saranno presenti sul resto delle regioni del Sud con qualche intensificazione su Calabria e Basilicata.