Previsioni meteo 13 ottobre, freddo e temporali, arriva anche la neve a bassa quota Che tempo farà mercoledì 13 ottobre in Italia: un “blitz scandinavo” porterà in alcune zone dell’Italia maltempo con freddo e temporali e un’ulteriore diminuzione delle temperature. Arriva anche la neve a bassa quota. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con allerta arancione sulla Calabria meridionale, allerta gialla in Calabria, Abruzzo e Sicilia.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo per mercoledì 13 ottobre indicano il maltempo torna con prepotenza sull’Italia provocando un ulteriore calo delle temperature. Dalla Scandinavia sono in arrivo masse d’aria fredda verso il nostro Paese e ciò provocherà un peggioramento del tempo, sotto forma di piogge, temporali e anche di nevicate fino a quote basse.

Stando alle previsioni meteo degli esperti de IlMeteo.it, la giornata di mercoledì 13 ottobre sarà caratterizzata da un contesto instabile sulle regioni adriatiche del Centro e su gran parte del Sud. Maltempo con piogge e temporali colpiranno le Marche e l'Abruzzo, poi il Molise, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Qualche piovasco potrà interessare pure la Sardegna, specialmente i comparti meridionali dell’isola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani: è allerta arancione sulla Calabria meridionale, allerta gialla in Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Secondo 3bmeteo, domani avremo al Nord bel tempo prevalente su tutte le regioni, solo qualche nube di passaggio al mattino; piovaschi sparsi limitati alla Romagna. Temperature senza variazioni di rilievo. Nubi e qualche pioggia in arrivo lungo l'Adriatico, dorsale appenninica e Sardegna. Temperature in lieve calo al Centro-Italia. Al Sud tornano nubi e piogge a carattere sparso, anche intense tra Calabria, Sicilia e bassa Campania.

Al Nord isolate piogge in Emilia Romagna

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare domani attese piogge o brevi rovesci sull’Emilia Romagna, sole prevalente sul resto del Nord salvo addensamenti anche consistenti ma innocui sulle aree alpine più esposte. Temperature in ulteriore calo al Nord specie su settore alpino.

Freddo e pioggia al Centro e in Sardegna

Al Centro attese nubi compatte su Marche e Abruzzo, con piogge o brevi rovesci, sole sulle regioni restanti. Sulla Sardegna nuvolosità irregolare con piogge isolate. Temperature in calo in Abruzzo, in lieve aumento in Sardegna e coste del Lazio.

Temporali al Sud

Su Sicilia e Calabria piogge e rovesci locali o isolati secondo le previsioni meteo di domani, in peggioramento nel pomeriggio con possibili temporali. Sul resto del Sud diffusa nuvolosità ma con piogge e brevi rovesci. Temperature in calo su Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania.