Maltempo in Italia, allerta meteo arancione e gialla domani 13 ottobre: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, mercoledì 13 ottobre 2021, che integra ed estende i precedenti. Maltempo sull’Italia con allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Calabria, Abruzzo e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo non abbandona l’Italia. Per la giornata di domani, mercoledì 13 ottobre, prevista una nuova allerta meteo arancione e gialla. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende i precedenti. Le regioni a rischio sono quelle del Sud della penisola: il 13 ottobre è allerta arancione, in particolare, sulla Calabria meridionale, allerta gialla invece in Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Allerta meteo arancione in Calabria

È allerta meteo arancione domani 13 ottobre sulla Calabria meridionale. Sul sito della Protezione civile pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità.

Moderata criticità per rischio idraulico: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Moderata criticità per rischio temporali: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Allerta meteo gialla in Calabria, Abruzzo e Sicilia

Per la giornata di mercoledì 13 ottobre 2021, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico per settori di 3 regioni italiane: Calabria, Abruzzo e Sicilia. Le aree a rischio con allerta gialla sono le seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo di mercoledì 13 ottobre

Le previsioni meteo di domani 13 ottobre indicano che avremo tempo instabile soprattutto su Romagna e Adriatiche centro-meridionali, su Sardegna meridionale e al Sud, con precipitazioni via via più diffuse e intense, soprattutto su Sicilia tirrenica e Calabria. Temperature massime di 22 gradi a Cagliari.