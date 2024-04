video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 2 aprile: le regioni a rischio Prosegue l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l'Italia, in particolare le regioni del Centro-Nord. Per la giornata di martedì 2 aprile la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione e gialla su sei regioni. Prosegue l'allerta valanghe in Piemonte. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo la fase di forte maltempo che ha interessato l'Italia, in particolare le regioni del Centro-Nord, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, anche per la giornata di domani, martedì 2 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione e gialla su 6 regioni.

In particolare, il Dipartimento, d'intesa con i territori coinvolti, ha diramato l'allerta arancione sull'Emilia Romagna per rischio idraulico, sulle altre regioni, invece, è prevista un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Di seguito, i dettagli.

Maltempo, allerta meteo arancione in Emilia Romagna

Per la giornata di martedì 2 aprile è prevista un'allerta meteo arancione per rischio idraulico sull'Emilia Romagna. Come si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile sul suo sito ufficiale, l'avviso interessa la Pianura modenese.

La mappa delle allerte di martedì 2 aprile della Protezione Civile

Allerta meteo gialla per martedì 2 aprile: le regioni a rischio

Diramata l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico ancora su settori dell'Emilia-Romagna e su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Umbria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano; Umbria: Medio Tevere; Veneto: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Prosegue l'allerta valanghe arancione in Piemonte

In Piemonte, invece, domani resta attiva l'allerta arancione per rischio valanghe sui settori alpini settentrionali della regione (Verbano, Valsesia, Canavese). Sui settori alpini occidentali (Alpi Cozie) l'allerta invece è gialla.

"Il pericolo di Valanghe – spiega Arpa – è legato alle grandi quantità di neve fresca che si sono depositate negli ultimi 3 giorni che hanno determinato e possono ancora causare valanghe di dimensioni molto grandi in grado di interagire con le infrastrutture di fondovalle".

Meteo, le previsioni per martedì 2 aprile

Per la giornata di martedì 2 aprile sulle regioni di Nord-Est e tirreniche osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole, mentre ampie schiarite interesseranno il Nord-ovest, le regioni adriatiche e le Isole Maggiori.

Nel corso del giorno piogge isolate su Friuli, Venezia Giulia, Alto Veneto, nord della Toscana, Lazio e Abruzzo. Deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1600 metri.

Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime ovunque in calo e massime in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, in leggera crescita al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna.