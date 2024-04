video suggerito

Previsioni meteo di oggi, lunedì 1 aprile: Pasquetta sotto la pioggia al Nord, sole su Sud e Isole Per la giornata di oggi, lunedì 1 aprile, l’Italia resta spaccata in due: Pasquetta con la pioggia sul Nord che vede temperature in calo e cielo nuvoloso, mentre Sud e Isole godranno di cieli sereni e clima più mite. Nuvole e poche piogge sul Centro dell’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Anche per la giornata di oggi, lunedì 1 aprile e giorno di Pasquetta, l'Italia resta divisa in due con pioggia e maltempo a Nord e clima più mite al Sud. Sta per volgere al termine l'ultima perturbazione di queste settimane prevista per fine marzo e i primi giorni di aprile. Per chi aveva pensato a una gita in occasione delle ferie pasquali, sarà difficile organizzare pranzi all'aperto o in località turistiche. Al Nord, infatti, è previsto cielo coperto e precipitazioni su quasi tutte le regioni. La Protezione Civile ha anche diramato una serie di allerte meteo su 10 regioni per rischio idrogeologico e temporali.

Le previsioni al Nord per il lunedì di Pasquetta: pioggia e maltempo

Dal mattino è previsto cielo coperto a Nord-Ovest con precipitazioni possibili in tutte le regioni e piogge moderate sulle Alpi, alto Piemonte e Lombardia. Possibili temporali invece sulla Liguria centrale. Anche le temperature minime restano in lieve calo, con una situazione in possibile ripresa da martedì 2 aprile in poi. Nel pomeriggio ancora molte nuvole, ma le piogge saranno in temporanea attenuazione con possibili rovesci nel nordovest della Lombardia. Pioggia più debole e isolata su Liguria, Alpi e alto Piemonte. Il maltempo riprenderà in serata, con piogge sempre più intense e diffuse sui settori più occidentali e quelli alpini. Temperature massime stabili o in lieve calo. Venti fino a moderati orientali in pianura e meridionali in Liguria.

A Nord-Est la situazione per la giornata di Pasquetta si prospetta molto simile, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, eccetto sulla Romagna. Piogge moderate a ridosso delle Prealpi e in Friuli. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità con fenomeni che si concentreranno sul Triveneto. Temperature massime in calo di 1-3 gradi. Mare molto mosso.

Le previsioni al Centro per oggi lunedì 1 aprile: nuvole su Toscana e Umbria

Sul Centro dell'Italia al mattino vi sarà una prevalenza di nuvole in Toscana con qualche pioggia debole o moderata nel nordovest della regione. Qualche annuvolamento sparso anche tra Umbria e Marche, mentre il cielo resterà poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio ci sarà ancora un po' di nuvolosità tra Toscana, Umbria e Marche, mentre il clima sarà più soleggiato altrove.

In serata torna qualche pioggia nell'estremo nordovest della Toscana. Temperature massime con punte fino ai 25-26 gradi sul medio Adriatico.

Previsioni meteo al Sud: cielo sereno anche su Sicilia e Sardegna

Diversa la situazione al Sud, dove al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in lieve aumento e il pomeriggio sarà ancora all'insegna del bel tempo con poche nuvole passeggere. Temperature massime con punte tra 26-27 gradi. Mosso il Tirreno, molto mossi gli altri mari, fino ad agitati il basso Adriatico e il Canale d'Otranto.

Anche sulla Sicilia il tempo sarà sereno o leggermente velato, con temperature minime in leggero aumento. Nel pomeriggio ancora cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime sempre elevate con punte di 27-28 gradi nel nord della regione. Sulla Sardegna, qualche nuvola in transito ma temperature minime stabili o in lieve calo. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma non sono previste piogge. Temperature massime quasi stazionarie, fino a punte di 23-24 gradi.