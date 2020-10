Le previsioni meteo di domani 11 ottobre confermano che sarà una domenica nera sul fronte del tempo. La tregua dal maltempo sembrerebbe ormai terminata: una irruzione dal Polo nord investirà nelle prossime ore molte regioni della penisola provocando raffiche di vento fino a 70 km/h, forti piogge, temporali e anche la neve a quote basse per la stagione. Inoltre, ad aggravare la situazione, ci penserà un vortice ciclonico in formazione al Nord-Italia.

Previsioni meteo domani 11 ottobre

Le previsioni meteo di domenica 11 ottobre ci dicono nel dettaglio che già dalle prime ore del mattino soffieranno venti di Bora al Nordest, con raffiche fino a 80/90 km/h. Saranno possibili dei nubifragi in queste zone, specie su Levante ligure, bassa Lombardia, sull’Emilia occidentale e sul Triveneto. Variabile e ventoso anche in gran parte del resto del Nord. La neve cadrà copiosa sulle Alpi al di sopra dei 700/900 metri: ad imbiancarsi potranno essere anche note località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco, San Candido, San Martino di Castrozza, Sella Nevea, Livigno. Previsto forte maltempo inoltre al Centro, specie sul Lazio, Toscana, Umbria e sui settori settentrionali delle Marche. Entro sera la perturbazione raggiungerà anche la Campania. Sul resto del Sud il tempo si manterrà invece più tranquillo.

Previsioni meteo 11 ottobre, temperature in calo

Le previsioni meteo dell’11 ottobre indicano anche un brusco calo delle temperature: al Nord si potranno registrare differenze anche oltre i 10 gradi rispetto a oggi. Termometri in discesa anche su gran parte del Centro dove si faranno sentire gli effetti dei venti di Maestrale.

Previsioni meteo prossima settimana, arriva il freddo

Secondo le previsioni meteo nel corso della prossima settimana è previsto l'arrivo del primo freddo di stagione: le temperature caleranno a picco su buona parte del Paese. Attese inoltre ancora tante precipitazioni, anche sotto forma di nubifragi e nevicate fino a bassa quota.