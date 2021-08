Previsioni meteo 11 agosto, arriva l’anticiclone Lucifero: sarà la settimana più calda dell’estate Le previsioni meteo di mercoledì 11 agosto segnalano l’arrivo di una ondata di aria bollente per l’Italia che ci farà vivere i giorni i più caldi di tutta l’estate 2021. Tutta colpa dell’arrivo dell’anticiclone di origine nord africana ribattezzato non a caso Lucifero per l’ondata di aria rovente che lo accompagna e insisterà sull’Italia fino a Ferragosto.

A cura di Antonio Palma

Sara una settimana di caldo bollente per l’Italia secondo le previsioni meteo di mercoledì 11 agosto. Tutta colpa dell’arrivo dell’anticiclone di origine nord africana ribattezzato non a caso Lucifero per l’ondata di aria rovente che lo accompagna e che sta investendo proprio in queste ore la Penisola. Un caldo torrido che proseguirà per tutta la settimana interessando dapprima le regioni del Sud e le Isole con e poi anche il Centro-Nord con temperature record che ci faranno vivere giorni i più caldi di tutta l'estate 2021. Sulle regioni meridionali i momenti più caldi si vivranno proprio domani con temperature oltre i 45 gradi su Sardegna e Sicilia ma il caldo torrino colpirà anche la Calabria e le coste ioniche di Puglia e Basilicata con termometri oltre i 40 gradi.

Previsioni meteo 11 agosto

Nel dettaglio, secondo le previsioni meteo di mercoledì 11 agosto, il sole insisterà fin dal mattino ovunque facendo subito salire le temperature che saranno decisamente torride nelle regioni meridionali e nelle Isole maggiori. Secondo gli esperti di ilmeteo.it, mercoledì saranno le regioni insulari e meridionali ad essere le più arroventate con Sardegna e Sicilia che supereranno la soglia dei 45 gradi come a Siracusa e Sanluri, mentre in Calabria, Puglia e Basilicata si toccheranno punte di 42 gradi e in Campania 38 gradi anche sulla costa. Nel pomeriggio leggero aumento della nuvolosità su zone alpine e Appennino Centrale, con possibili isolati temporali sulle Alpi Orientali.

Mercoledì bollino rosso per caldo in 8 città

Secondo il sistema di alert del ministero della Salute, mercoledì 11 agosto avremo 9 città da bollino arancione e 8 città da bollino rosso: in quest'ultimo caso si tratta di Bari, Campobasso, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Palermo e Perugia per le quali scatta il livello di allerta 3 cioè quello che prevede ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui gruppi a rischio come gli anziani e i malati.

Giovedì il caldo torrino si sposta al centro nord

Da giovedì le temperature però inizieranno a rialzarsi anche al centro nord dove il caldo inizierà ad aumentare attestandosi su valori decisamente alti. Almeno fino al weekend di Ferragosto infatti l'anticiclone Lucifero sposterà il suo bersaglio al Centro-Nord con Caldo e afa che interesseranno Toscana, Lazio, Emilia, Lombardia e Veneto dove si toccheranno valori fino a 39 gradi. A preoccupare però saranno afa e umidità che renderanno insopportabili che le notti.