Ondata di caldo africano in Italia, mercoledì 8 città da bollino rosso: l’elenco Il sistema di alert del ministero della Salute segnala quatto città da bollino rosso martedì e 8 città da bollino rosso e 13 da bollino arancione per la giornata di mercoledì 11 agosto a causa della ondata di calore. Pe le città a rischio scatta il livello di allerta 3 cioè quello che prevede ondata di calore con possibili effetti negativi anche sulla salute di persone sane e attive.

A cura di Antonio Palma

La nuova ondata di caldo africano che da oggi ha investito l'Italia porterà durante la settimana alla più alta impennata delle temperature mai vista durante questa estate. Da nord a sud verranno superati diffusamente i 35 gradi ma in particolare al sud e sulle Isole si assisterà a un picco di calore con temperature oltre i 45 gradi e prossime ai 50 gradi in Sardegna e Sicilia. Un calore estremo, spesso accompagnato da tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione con conseguente afa asfissiante che ha spinto il Ministero della Salute ad assegnare ben 8 bollini rossi e tredici arancioni ad altrettante città per la giornata di mercoledì 11 agosto.

Caldo torrido e temperature record: martedì quatto città da bollino rosso

La prima ondata di caldo torrido però ha investito l'Italia già oggi con otto città da bollino arancione sulle 27 sparse per la Penisola che fanno parte del monitoraggio del Ministero della salute. Con l'accumularsi delle giornate di calore, domani, martedì 10 agosto, avremo le prime quatto città da bollino rosso: Bari, Campobasso, Rieti e Roma per le quali scatta il livello di allerta 3 cioè quello che prevede ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui gruppi a rischio come gli anziani e i malati. A queste si affiancano altre nove città da bollino arancione.

Caldo e afa mercoledì 11 agosto, 8 città da bollino rosso

L'ondata di caldo più intensa è attesa per mercoledì 11 agosto quando, secondo il sistema di alert del ministero della Salute avremo 8 città da bollino rosso e 13 da bollino arancione. Alle quattro città già citate in precedenza, si uniscono Frosinone, Latina, Palermo e Perugia. Per tutte le otto le città il consiglio per tutti gli abitanti è di evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00), di trascorrere alcune ore in un luogo pubblico climatizzato o in casa restare nella stanza più fresca bagnandosi spesso con acqua fresca, ed evitare bevande gassate o zuccherate, tè e caffè ma anche bevande troppo fredde e bevande alcoliche.