Le previsioni meteo di domani 10 ottobre indicano la presenza di un minaccioso vortice di bassa pressione che, sospinto da correnti di origine polare, sta per colpire l’Europa centrale per poi dirigersi verso il Mediterraneo e quindi anche verso il nostro Paese. Nella prima parte della giornata il tempo sarà piuttosto soleggiato ma già nel corso del pomeriggio assisteremo a un peggioramento delle condizioni meteo. Il weekend sarà caratterizzato dunque dall’arrivo di freddo, vento, pioggia, e anche la neve a bassa quota per la stagione.

Previsioni meteo sabato 10 ottobre

Le previsioni meteo di sabato 10 ottobre indicano che appunto già dal pomeriggio è atteso un peggioramento del tempo, con i primi fenomeni che interesseranno il comparto alpino, la Liguria di levante e l'alta Toscana dove potrebbero verificarsi anche dei fenomeni temporaleschi. Nella notte il quadro meteorologico andrà via via peggiorando, con piogge che interesseranno il basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e settentrionale e il Triveneto. I fenomeni potranno risultare a tratti abbondanti, con il rischio di veri e propri di nubifragi.

Previsioni meteo 10 ottobre, torna anche la neve sulle Alpi

Secondo le previsioni meteo del 10 ottobre, oltre al freddo, vento e piogge, potrebbe arrivare anche la neve sulle Alpi, con fiocchi fin verso i 1300 metri di quota. Nel resto del Paese le cose andranno meglio ma protagoniste lungo tutto lo stivale saranno le nuvole.

Previsioni meteo domenica, atteso calo delle temperature

Secondo le previsioni meteo l’intero weekend sarà “autunnale”, con vento, pioggia e anche la neve, e rispetto a sabato durante la giornata di domenica il tempo peggiorerà ulteriormente. Sin dalle primissime ore di domenica aria di origine artica farà irruzione sull’Italia generando una fase di maltempo accompagnata dal ritorno della neve a bassa quota e un sensibile calo delle temperature.