Previsioni meteo 10 gennaio, arriva il gelo: sole al Nord e nevicate al Sud Tempo instabile per la giornata di oggi lunedì 10 gennaio su gran parte dell’Italia. Le previsioni meteo indicano cielo sereno al Nord e nevicate al Sud. Temperature in calo e freddo ovunque.

A cura di Redazione Meteo

Nuova ondata di freddo in arrivo sull'Italia dove per l'inizio della settimana e per la giornata di oggi lunedì 10 gennaio è previsto tempo sereno ovunque al Nord con pioggia e neve che investirà invece le regioni centrali e meridionali. Temperature minime in calo sopratutto al Sud, sulle Alpi e sugli Appennini dove sono previsti i fiocchi di neve.

Cielo sereno al Nord: nubi e pioggia in Romagna

Nello specifico per quanto riguarda la giornata di oggi lunedì 10 gennaio il tempo sarà sereno al Nord con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube si avrà sulla Romagna con qualche piovasco al mattino. Secondo gli esperti meteo dell'Aeronautica, ci saranno nevicati deboli ma diffuse anche in pianura che tenderanno ad affievolirsi durante il corso della giornata. Il cielo sarà particolarmente coperto al mattino sulle aree alpine di confine e sul Triveneto. Le temperature saranno stabili e le massime comprese tra 7 e 11 gradi.

Al Centro tempo nuvoloso e temperature in aumento

Sulle regioni centrali invece il tempo sarà piuttosto instabile con cielo particolarmente nuvoloso sulle zone Adriatiche dove è prevista pioggia accompagnata da neve oltre i 100-400m, in attenuazione entro sera. Cielo nuvoloso su Umbria e Marche con nevicate sparse fino in pianura su quest'ultima, neve anche in Abruzzo e Appennino laziale. Cielo decisamente più soleggiato invece su Toscana e Lazio. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi compresi tra 6 e 11 gradi.

Nevicate intense al Sud: massime fino a 9 gradi

Infine al Sud sarà il maltempo a predominare per l'intera giornata di oggi con piogge diffuse e neve oltre i 600-800m. Nuvolosità diffusa su Salento e Sicilia meridionale, nubi intense anche sulle altre regioni con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco sulla Sicilia settentrionale. Più asciutto sulle coste tirreniche. Attese deboli nevicate in Molise, a partire dai 500 metri sui rilievi appenninici campani e sulla Calabria. Piogge intense in Puglia dove è scattata un'allerta meteo arancione. Temperature in calo e massime comprese tra 4 e 9.