Allerta meteo domani 10 gennaio: temporali e neve al Sud, le regioni a rischio Allerta meteo gialla e arancione domani lunedì 10 gennaio su diversi settori dell’Italia. La Protezione Civile ha diramato le allerte per rischio temporali e idrogeologico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nuova allerta meteo della Protezione Civile prevista per domani, lunedì 10 gennaio. Su tutta la penisola infatti sono previsti venti forti e mareggiate a ridosso delle coste. Sul Sud anche neve. La Protezione Civile ha quindi deciso di diramare un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Puglia e l'allerta gialla di tipo moderato per altre sei regioni italiane. A rischio infatti anche la Calabria, la Sicilia, l'Abruzzo e il Molise.

Maltempo, allerta domani per temporali e rischio idrogeologico

Secondo il Dipartimento di Protezione Civile sono a rischio nella giornata di domani 10 gennaio almeno 7 regioni italiane. La prima allerta meteo di tipo arancione è stata infatti diramata per la Puglia, a rischio idrogeologico. Ordinaria criticità per rischio idraulico e conseguente allerta gialla moderata per alcuni settori della Calabria e della Sicilia, toccata anche da mari molto mossi. Allerta gialla per rischio temporali anche sull'Abruzzo, sulla Basilicata e sul Molise.

Tutte le allerte meteo di lunedì 10 gennaio

Per la giornata di domani lunedì 10 gennaio 2022 sono previste le seguenti allerte meteo:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico