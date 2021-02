Domani sarà un'altra giornata all'insegna del maltempo per l'Italia secondo le previsioni meteo del 10 febbraio. Nemmeno il tempo di salutare la fase perturbata che nelle scorse ore ha imperversato da nord a sud e già stasera la Penisola subirà i primi effetti dell‘ennesima perturbazione che si affaccia sul Paese e che scatenerà il suo carico di piogge e nubifragi nella giornata di mercoledì. Le prime regioni ad essere colpite dal maltempo saranno quelle di nord ovest come Val d'Aosta, Piemonte e Liguria ma nuvole e piogge interesseranno via via tutto il nord e poi anche il centro colpendo infine anche parte del sud dal pomeriggio.

Previsioni meteo mercoledì 10 febbraio, piogge da nord a sud

Nel dettaglio, le previsioni meteo di mercoledì 10 febbraio indicano dunque un peggioramento delle condizioni già dal mattino sull'arco alpino e su Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna ma con nuvole e pioggia in rapida estensione al resto del nord e alla Toscana. Nel corso della mattinata avremo dunque piogge diffuse su quasi tutto il Centro-Nord sia sul versante tirrenico che adriatico mentre sulle Alpi si attendono nevicate al di sotto dei 1000 metri di quota. Nel corso del giorno le piogge interesseranno poi anche il settore tirrenico meridionale e bagneranno Campania e Basilicata per estendersi infine al nord della Puglia e, in serata, anche alle restanti regioni meridionali.

Previsioni meteo domani 10 febbraio, neve su Alpi e Appennino

Nella giornata di domani 10 febbraio le previsioni meteo indicano che la neve cadrà copiosa sulle zone alpine oltre i 700metri, dove avremo accumuli di circa 30/40 centimetri, e sull’Appennino Settentrionale al di sopra dei 1000-1500 metri ma in ulteriore calo in serata specie sulle montagne di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. In generale però non sarà un giornata particolarmente fredda al sud visto che le temperature massime , in diminuzione al Nord, saranno in lieve crescita invece nel meridione. Oltre a essere un giornata decisamente perturbata, però, mercoledì sarà caratterizzato da venti e mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo giovedì

Si tratta di una fase di maltempo destinata ad attenuarsi giovedì quando al nord avremo molte schiarite mentre al sud ancora tempo nuvoloso ma più asciutto. La pioggia interesserà ancora le regioni meridionali al mattino ma il tempo andrà gradualmente migliorando nel corso del giorno.