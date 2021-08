Previsioni meteo 1° settembre: bel tempo sull’Italia, rialzo le temperature con picchi di 35 gradi Il mese di settembre si aprirà con condizioni meteo stabili su tutto il Belpaese, sole praticamente ovunque e temperature estive da Nord a Sud. Le regioni più calde saranno ancora Sicilia e Sardegna che potranno nuovamente superare i 30 gradi, con valori che sfioreranno anche i 35°C in Sardegna.

Le previsioni meteo di domani, mercoledì 1° settembre, fanno intuire che il bel tempo non abbandonerà l'Italia nonostante la fine del mese dell'estate per eccellenza. L'alta pressione infatti tornerà a rinforzarsi sullo Stivale, portando caldo e temperature prettamente estive anche nei prossimi giorni. In particolare, tra domani giovedì 2 settembre il sole avrà la meglio quasi ovunque e assisteremo anche a un rialzo delle temperature che, nelle zone più calde, faranno registrare nuovi picchi fino a 35 gradi.

Previsioni meteo 1° settembre, bel tempo ovunque

Domani 1° settembre le temperature saranno le condizioni meteorologiche saranno dunque stabili ovunque con tempo soleggiato, a parte un po' di instabilità nel settore del medio e basso Adriatico dove non si escludono precipitazioni isolate a inizio giornata. Nel pomeriggio si segnala la presenza di qualche addensamento più che altro nelle zone interne e montuose. Temperature massime in leggero calo sul versante del medio-basso Adriatico, stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti deboli, salvo dei rinforzi di Maestrale lungo l’Adriatico e al Sud, da est sul Canale di Sardegna.

Previsioni meteo giovedì

Sereno e stabile anche nella giornata di giovedì, con sole quasi su tutta Italia. Un po' di nuvolosità su Sardegna, Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche, e in serata qualche breve pioggia potrà svilupparsi sui settori occidentali delle Alpi. Le temperature saranno intorno alla norma, e le regioni più calde saranno ancora Sicilia e Sardegna che potranno nuovamente superare i 30 gradi, con valori che sfioreranno anche i 35°C in Sardegna.