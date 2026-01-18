Previsioni di inizio settimana, forte maltempo al Sud e sulle Isole: attesi nubifragi e venti di tempesta

La settimana inizia con una fase di forte maltempo. Un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Africa porterà piogge intense, temporali e venti di Scirocco molto forti su regioni meridionali e Isole. Tra lunedì e martedì attesi nubifragi, mareggiate e condizioni critiche soprattutto su Sicilia, Calabria e Sardegna.

È uno scenario in rapido peggioramento quello che si delinea dalle previsioni meteo per la prossima settimana: su gran parte dell'Italia torneranno condizioni di forte instabilità.

Nelle prossime ore un vortice depressionario in approfondimento sul Nord Africa inizierà a muoversi verso il bacino del Mediterraneo centrale. Attraversando le acque più miti del mare, il sistema ciclonico tenderà a rafforzarsi ulteriormente, trasformandosi in una struttura molto attiva dal punto di vista atmosferico. Già nella giornata di oggi, domenica 18 gennaio, si avvertono i primi effetti di questa evoluzione, con un peggioramento più marcato al Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Tuttavia, il cuore del maltempo è atteso tra l’inizio e la metà della prossima settimana, quando precipitazioni intense, venti forti e mari agitati interesseranno in modo particolare le regioni meridionali e le Isole maggiori.

Previsioni di inizio settimana: lunedì e martedì maltempo a sud

La fase più critica è attesa tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando il vortice ciclonico si posizionerà davanti alle coste nordafricane, pilotando verso l’Italia correnti molto umide di Scirocco. Le precipitazioni tenderanno a intensificarsi rapidamente, assumendo carattere di forte rovescio e temporale stazionario.

Le aree più esposte saranno la Sardegna sud-orientale, la Sicilia orientale e la Calabria ionica, dove in poche ore potrebbero accumularsi quantitativi di pioggia eccezionali, localmente superiori ai 200-300 millimetri. I venti di Scirocco soffieranno con raffiche che potranno superare i 100 km/h, causando mareggiate lungo le coste esposte, con onde anche oltre i sei metri. Condizioni di maltempo diffuso interesseranno anche il resto del Sud e, in parte, le regioni centrali adriatiche.

Tendenza di metà settimana e verso il weekend, pioggia e nuvolosità

L’instabilità non si esaurirà rapidamente. Fino a mercoledì 21 gennaio il tempo resterà molto perturbato, soprattutto al Sud e sulle Isole, con piogge frequenti e venti ancora sostenuti. Al Nord la situazione apparirà più variabile, con cieli spesso nuvolosi e precipitazioni irregolari, mentre sulle Alpi sono attese nevicate a quote medio-alte.

Le temperature subiranno un generale lieve calo. Solo nella seconda parte della settimana si intravedono segnali di un possibile indebolimento del sistema perturbato, ma la tendenza resta da confermare. La situazione andrà quindi seguita con attenzione, anche in relazione agli eventuali avvisi della Protezione Civile.