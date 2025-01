video suggerito

Pretende il ricovero di un bambino e aggredisce un pediatra: “Preso a calci in faccia mentre era a terra” Ha preteso il ricovero immediato di un bambino fingendosi un medico, poi ha aggredito un pediatra accortosi del tentato raggiro. L’ennesima brutale aggressione ai danni di medici è avvenuta al Policlinico di Catania, dove Pierluigi Smilari è stato preso a calci e pugni da uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. Colpito al volto anche un collega, Piero Pavone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha preteso il ricovero immediato di un bambino fingendosi un medico, poi ha aggredito un pediatra accortosi del tentato raggiro. L'ennesima brutale aggressione ai danni di medici è avvenuta al Policlinico di Catania, dove Pierluigi Smilari è stato preso a calci e pugni dallo sconosciuto. Colpito al volto anche un collega, Piero Pavone.

I fatti risalgono alla giornata di venerdì 3 gennaio. Il bambino era stato accompagnato da un presunto medico, risultato poi non iscritto all’ordine, che pretendeva il ricovero immediato del piccolo paziente. Quando il dirigente medico si è accorto che l'uomo aveva fornito false generalità ha chiesto spiegazioni a lui, a un genitore e a una terza persona presente.

Pierluigi Smilari, il pediatra aggredito, e il collega Piero Pavone.

A quel punto è stato aggredito con pugni e calci. "È stato massacrato, gli hanno rotto la parte alta del naso e l'hanno preso a calci in faccia mentre era a terra, provocandogli anche un vistoso versamento sotto l'occhio. Alterna sconforto e avvilimento all'esaltazione per le moltissime manifestazioni di affetto", ha detto il legale della vittima, Francesco Siracusano, al sito lasiciliaweb.it.

Il pediatra è ancora sotto choc dopo la brutale aggressione. Il responsabile e le persone che erano con lui sono fuggite a bordo di alcuni motorini, guidati da cinque-sei individui che erano rimasti in attesa fuori dalla struttura. Il dirigente medico è stato curato nel pronto soccorso dell'ospedale e i colleghi lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni.

"Questo signore aveva il bavero sollevato e un berretto calato sul volto. Il dottore ha preso un colpo ed è caduto, mentre tentava di ripararsi dalla furia non ha potuto nemmeno capire se ad aggredirlo era una sola persona o più di una", ha spiegato il legale.

"Deve aver visto qualcosa di più il suo collega, Piero Pavone, che è intervenuto per aiutarlo e si è ritrovato con due denti in meno per un pugno al volto. Anche una signora che era lì in sala d'attesa è stata spinta via", precisa.

"Questo gravissimo episodio rappresenta non solo un atto di violenza fisica, ma un grave attacco al sistema sanitario e alla convivenza civile", afferma il Codacons che si costituirà parte civile, mettendo a disposizione il proprio pool di legali penalisti e civilisti per fornire assistenza completa ai medici vittime di aggressioni.

"Questo clima di insicurezza – aggiunge – mina non solo la serenità degli operatori sanitari, ma anche il diritto dei cittadini a un sistema sanitario efficiente e sicuro".