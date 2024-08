video suggerito

Precipita in un dirupo per scattare un selfie, 49enne italiano muore davanti alla compagna a Bali Un uomo italiano di 49 anni, Giancarlo Zicari, è morto dopo essere caduto per 25 metri da un dirupo mentre scattava un selfie insieme alla sua compagna vicino ad alcune cascate nel villaggio di Baturiti, nel distretto di Tabanan, al centro dell'isola Bali. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 4 agosto, alle 11.20, ora locale.

A cura di Eleonora Panseri

A sinista, Giancarlo Zicari, 49 anni (Foto Instagram). A destra, i soccorritori durante le operazioni di recupero del corpo.

Un uomo italiano di 49 anni è morto dopo essere caduto da un dirupo mentre scattava un selfie insieme alla sua fidanzata, vicino ad alcune cascate nel villaggio di Baturiti, nel distretto di Tabanan, al centro dell’isola Bali. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 4 agosto, alle 11.20, ora locale (in Italia erano circa le 5 del mattino, ndr).

La vittima si chiamava Giancarlo Zicari, 49enne nato a Matera ma residente a Roma, dove lavorava per l’azienda aeronautica Alenia. Con lui al momento della tragedia di trovava la compagna, anche lei coinvolta nella caduta. La donna è rimasta incosciente per circa un’ora: quando ha ripreso conoscenza, si è accorta che il compagno era deceduto e ha dato l'allarme.

"La vittima è morta in seguito a una caduta dall'alto della cascata da un'altezza di 25 metri", ha detto domenica sera il capo delle pubbliche relazioni della polizia di Tabanan, citato da Cnn Indonesia. Secondo quanto riporta il quotidiano, la coppia si sarebbe appoggiata a una ringhiera per scattare la foto ma la barriera non avrebbe retto, facendo precipitare nel vuoto la coppia.

Le operazioni di recupero della salma

Dopo la caduta, la compagna di Zicari si è svegliata con escoriazioni e vertigini. Ma, nonostante le sue condizioni, non ha atteso un minuto e ha chiesto immediatamente aiuto a una donna che si trovava nelle vicinanze.

"Vedendo cosa era successo alla fidanzata della vittima, la testimone ha cercato di aiutarla chiedendo assistenza medica e segnalando il fatto alla polizia di Baturiti", hanno riferito ancora le forze dell'ordine.

Come si legge sul quotidiano Il Tirreno, il 49enne lascia i genitori, un fratello e la sorella, residenti a Pisa. Ancora non è chiaro quando la salma rientrerà in Italia, sui quotidiani di Bali si legge che non verrà disposta l'autopsia sul corpo della vittima.