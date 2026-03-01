Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa per aiutare altri due scialpinisti: sospese le ricerche di un 61enne

Non ci sono speranze di trovare vivo il 61enne Rodolfo Franguelli, rimasto intrappolato in un crepaccio a 30 metri di profondità sul Monte Rosa. Le ricerche del 61enne sono infatti state interrotte questa mattina dopo che, insieme ad altri due scialpinisti, è precipitato in un crepaccio nel primo pomeriggio di sabato. Gli altri due escursionisti che erano con lui sono stati ricoverati in ospedale, mentre per Franguelli, nonostante le ricerche non si siano concluse con il ritrovamento di un corpo, non ci sono più speranze.

Le operazioni si sono quindi concluse a causa del maltempo che non ha permesso ai soccorritori di raggiungere nuovamente il crepaccio, dove comunque Franguelli è rimasto intrappolato per l'intera notte.

La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di sabato 28 febbraio, poco dopo le 13.30. L'incidente si è verificato in una delle zone maggiormente frequentate dagli appassionati di scialpinismo e alpinismo di alta montagna.

Leggi anche Il video delle operazioni sul Monte Rosa dopo che 3 scialpinisti sono finiti in un crepaccio

Il soccorso alpino valdostano, insieme allo staff del 118, si era attivato già sabato per recuperare i tre escursionisti, salvandone il 38enne gallaratese, Daniele Pietro, e l'italofrancese quarantenne Théo Jules Louis Mancini. Entrambi sono ora in buone condizioni di salute, anche se restano per il momento in ospedale.

Le ricerche del 61enne avrebbero dovuto riprendere in mattinata, ma le condizioni meteo avverse non lo hanno permesso. La sorte di Franguelli sembra segnata, purtroppo, dopo le ore passate al freddo. Gli escursionisti si erano dati come traguardo quello di raggiungere la Piramide Vincent a 4.200 metri d'altezza. Secondo quanto ricostruito, il 61enne avrebbe sentito le richieste di aiuto di un altro gruppo di alpinisti e avrebbe deciso di raggiungerli per aiutarli ad uscire dal crepaccio dove poi è finito.

Le ultime speranze per il salvataggio di Franguelli si sono definitivamente infrante oggi, dopo un'intera nottata trascorsa esposto a temperature estremamente rigide.