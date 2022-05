Prato, bimba di 2 anni cade in piscina durante festa di matrimonio e va in arresto cardiaco Una bambina di due anni è ricoverata in Terapia intensiva al Meyer di Firenze dopo essere caduta nella piscina di una villa a Prato dove si stava svolgendo una festa di nozze.

A cura di Chiara Ammendola

È caduta nella piscina di una villa dove si stava svolgendo una festa di nozze, la bambina di tre anni ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Meyer di Firenze dove è giunta, sembra, dopo un arresto cardiaco. Provvidenziale l'intervento di una cameriera che l'ha rianimata prima dell'arrivo del personale sanitario.

La bimba ricoverata in rianimazione al Meyer di Firenze

A riportare la notizia Il Tirreno secondo cui la piccola è ora ricoverata in prognosi riservata al Meyer dove è stata trasportata da un mezzo del 118 giunto nella villa di Prato dove si stava festeggiando un matrimonio. La piccola, stando a quanto si apprende, era con i genitori alla festa quando a un certo punto sarebbe sfuggita al loro controllo finendo nella piscina. Ad accorgersi che la piccola era sparita è stato il padre che ha dato l'allarme precipitandosi poi verso la piscina da dove ha tirato fuori la figlia che aveva bevuto dell'acqua ed era in arresto cardiaco, priva di conoscenza.

A salvarla il massaggio cardiaco effettuato da una cameriera

Fondamentale il tempestivo intervento di una cameriera e di una invitata al matrimonio che le hanno prestato le prime cure praticandole il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Gli altri invitati infatti hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza con il medico a bordo: era stato preallertato anche l'elisoccorso ma all'arrivo dei sanitari la bimba era già cosciente e stava piangendo. Trasportata in codice giallo all'ospedale Meyer di Firenze, è stata ricoverata in

rianimazione per essere tenuta sotto osservazione.