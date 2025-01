video suggerito

Pranzo della polizia locale finisce con una dissenteria di gruppo a Verbania: piatti conditi con lassativi Un pranzo tra vigili urbani della polizia locale di Verbania si è trasformato in una dissenteria di gruppo: in 28 si sono sentiti male dopo aver consumato al ristorante un piatto di spezzatino forse condito con il lassativo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pranzo tra vigili urbani è finito in un attacco di dissenteria di gruppo a Verbania, nella mensa di Villa Olimpia, realtà sociale che è motivo di grande orgoglio e un fiore all'occhiello per il luogo. Sul caso indagano i carabinieri del posto.

Nella giornata di lunedì, giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, 35 vigili urbani si sono recati presso la struttura per un pranzo di gruppo finito però malissimo. In 28 si sono sentiti male. Nel locale a pranzo in quel momento vi erano un centinaio di persone, ma solo al tavolo con sindaco e vigili urbani ci sono stati malori dopo aver consumato il pasto. Secondo quanto riporta La Stampa, solo in 4 non hanno accusato malessere e dissenteria: si tratta degli unici commensali ad aver evitato il secondo di spezzatino di carne con purè.

Inizialmente i malesseri accusati nel locale sembravano essere casi isolati, seppure di origine curiosa. Nei giorni successivi al pranzo, però, colleghi e amministratori avrebbero condiviso le loro esperienze con altri e con stupore hanno scoperto invece che i sintomi sono stati accusati da quasi 30 persone. Cresce quindi il dubbio che qualcuno possa aver colpito quel tavolo nello specifico.

I carabinieri hanno trovato due boccette di purgante mezze vuote fuori dalla cucina, sul davanzale della finestra di un locale di servizio. Quella stanza è accessibile al personale impiegato al locale. "Qualcuno poteva farsi male – ha affermato il comandante dei vigili di Verbania – perché non mancavano anziani e fragili a quel tavolo con politici e agenti di polizia". Che si sia trattato di uno scherzo o meno, alcuni dei commensali colpiti hanno manifestato l'intenzione di sporgere denuncia.

Nel frattempo, i carabinieri continuano a indagare nella speranza di ricostruire in breve cosa sia accaduto nel locale di Verbania.