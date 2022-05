Poste Italiane, servizi bloccati in tutta Italia: “Nessun attacco hacker, è un disguido tecnico” Servizi di Poste Italiane bloccati in tutta la Penisola dalle 7 di questa mattina. Una fonte a Fanpage.it: “Non è un attacco hacker, è solo un disguido tecnico dovuto ad aggiornamento informatico programmato. In vi di risoluzione”.

Nessun attacco hacker ma un problema tecnico dovuto ad un aggiornamento. Lo ha detto a Fanpage.it una fonte di Poste Italiane dopo i disservizi che si stanno verificando da questa mattina. Come registra Downdetector, dopo le 7 di oggi si è verificato un picco delle segnalazioni per malfunzionamenti e disservizi, e poco dopo sono partite le lamentele anche su Twitter, dove l'hashtag #posteitaliane è entrato subito tra in trend. Sembra che alcuni uffici abbiano addirittura chiuso i battenti questa mattina presto per cercare di risolvere il problema.

Alcuni hanno pensato che i disservizi fossero dovuti al maxi attacco hacker che era stato annunciato proprio per la giornata di oggi sull'Italia. Nelle scorse ore, infatti, il gruppo filorusso Killnet aveva annunciato: "Colpo irreparabile all’Italia", dopo gli attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che avevano colpito diversi siti istituzionali italiani.

Ma non si tratterebbe di nulla di tutto ciò. "Non è un attacco hacker, è solo un disguido tecnico dovuto ad un aggiornamento informatico programmato che purtroppo ha creato questi problemi. È in via di risoluzione", ha confermato la fonte a Fanpage.it.

Intanto, monta la rabbia degli utenti. "Appena uscita dalle Poste. Conti correnti in tilt nel vercellese, biellese, novarese. Alcuni uffici hanno chiuso per sicurezza (così mi ha riferito l'operatrice)", ha scritto su Twitter Margherita; "Non vi recate in Poste per il momento, perdereste più tempo del solito", ha scritto invece Flavio. Si tratta solo di due tra le decine di messaggi con lamentele che in molti stanno lasciando sui social network.