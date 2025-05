Porsche noleggiata finisce contro un albero e si incendia: morti tre giovani, avevano tra i 18 e i 21 anni

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Tre giovani sono morti tragicamente nella serata di sabato 3 maggio 2025, lungo la strada provinciale 85 che collega Torchiarolo alla località marina di Lendinuso, nel brindisino. Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21 anni, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle due giovani donne era di origine ucraina, ma da tempo viveva nella provincia di Brindisi.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre viaggiavano a bordo di una Porsche presa a noleggio, che avrebbero utilizzato già nei giorni precedenti. Proprio su quell’auto si è consumata la tragedia: il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato all’improvviso e ha preso fuoco, trasformandosi in una trappola di lamiere e fiamme.

Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze del 118, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno operato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Purtroppo per i tre giovani non c’era più nulla da fare: sono stati trovati senza vita all’interno dell’abitacolo ormai carbonizzato.

Sul luogo del disastro sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale del servizio Pissta per la bonifica della carreggiata. La strada è stata completamente chiusa al traffico. È giunto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Brindisi, che ha disposto l’avvio degli accertamenti tecnici per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un profondo sgomento ha travolto la comunità di Torchiarolo. Il sindaco, Elio Ciccarese, si è recato immediatamente sul posto, unendosi al dolore delle decine di concittadini accorsi nei pressi della zona transennata.