Poliziotta si suicida nel suo ufficio nella Questura di Brindisi: avrebbe usato la pistola di ordinanza

Questura di Brindisi

Tragedia a Brindisi. Una vice questore aggiunto della Polizia si è suicidata nella mattina di oggi 4 agosto all'interno del suo ufficio in Questura a Brindisi. Stando alle prime informazioni, la donna aveva 35 anni ed era anche in servizio come vice dirigente della Squadra Mobile. Si sarebbe suicidata usando la pistola d'ordinanza. Si indaga per capire nel dettaglio quanto accaduto. Sul posto si è precipitato anche il procuratore facente funzioni d Brindisi Antonio Negro.

