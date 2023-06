Pizze da oltre 100 euro e piatti da 1400 euro, il ristorante di vip e calciatori in Sardegna “L’ospite viene qua a pranzo e mangia osservando la sua barca. Che è la cosa più importante” ha raccontato il proprietario e gestore del locale ritrovo di vip e dedicato a una clientela selezionata, tra cui molti calciatori.

A cura di Antonio Palma

Pizze super speciali che arrivano a costare oltre cento euro, dessert con frutta da trecento euro e piatto di crudi di mare da ben 1400 euro. Sono i prezzi da record che i vip sono disposti a pagare per godere di un pranzo o una cena seduti davanti allo splendido scenario dell'arcipelago de La Maddalena, nel nord della Sardegna. Sono questi infatti i prezzi praticati da uno dei locali più esclusivi della Gallura, diventato ormai ritrovo fisso dei vip nostranie stranieri, il ristorante “La Scogliera” a La Maddalena, meta per eccellenza delle vacanze di lusso italiane.

Qui infatti i ricchi posso godere di tavoli esclusivi arrivando al locale direttamente via mare in barca o addirittura godendo di un servizio previsto per le navi più grandi e cioè una sorta di motoscafo taxi che va a prendere i clienti sui loro yacht ancorati al largo per portarli al ristorante. Sul posto si arriva solo via mare e “l’ospite viene qua a pranzo e mangia osservando la sua barca. Che è la cosa più importante” ha raccontato il proprietario e gestore del locale, Andrea Orecchioni, all'inviato di Cartabianca su Raitre che ha raccontato il caso del ristorante di Porto Massimo.

“Qui tutto diventa possibile” ha aggiunto il gestore con soddisfazione, ricordando che il locale ha una vasta scelta anche di vini dello stesso livello. “Qui abbiamo il re del merlot che costa sui 20mila” o un rosso della Toscana, il Masseto, “una bottiglia da 3 litri e da 32mila euro”. Costi ovviamente non alla portata di tutti ma di una clientela esclusiva che può permettersi di pagare più di 50mila euro i due per solo mezz’ora. “Qualsiasi cosa di anormale qua diventa normale” ammette lo stesso gestore.

Non a caso si tratta di un posto appannaggio di vip e dedicato ad una clientela selezionata, tra cui molti calciatori, come si vede dalle foto postate sui vari profili social. Negli scatti del locale ad esempio l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, il centrocampista del Napoli Zielinski e il portiere del Bologna Skorupski ma anche il portiere Alisson Becker del Liverpool, il Pallone d’oro Benzema, gli argentini Lamela, Acuña e Alvarez, e il bomber peruviano del Cagliari Lapadula.

Oltre allo scenario esclusivo, però, si tratta anche di piatti e prodotti particolari come il risotto al parmigiano reggiano 100 mesi riserva con foglia d’oro o la rana pescatrice allo champagne e lingotto di caviale; ma anche la pizza al tartufo nero o con foglia d’oro 24k. Il piatto più costoso però è quello di crudo di pesce “King Scogliera” che comprende 24 ostriche, aragosta, scampi, gamberi e tanto altro crudo fino al caviale di beluga per un totale di 1400 euro.