Piombino, colpito da un fulmine in spiaggia: salvato in extremis, il cuore riparte dopo 30 minuti

Sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino, nel corso di un violento temporale, un uomo di 70 anni è stato colpito da un fulmine. Ha ricominciato a respirare dopo una trentina di minuti in cui è stato soccorso e rianimato: ora è in ospedale.

Immagine di repertorio

Un uomo è stato colpito da un fulmine durante un temporale in spiaggia. È accaduto nella mattinata di oggi, domenica 3 agosto, sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino, nella provincia di Livorno, e la persona colpita – un uomo di settanta anni – è attualmente in ospedale.

Lo hanno salvato in extremis – il cuore dell’uomo ha ripreso a battere dopo circa 30 minuti di rianimazione cardiopolmonare – e poi lo hanno portato in ospedale. Grazie alle manovre di soccorso – fa sapere nei dettagli la Asl Toscana Nord Ovest – il paziente ha ricominciato a respirare e il cuore ha ripreso a battere, quindi lo hanno portato all'ospedale di Siena con l’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il fulmine si è abbattuto proprio dove si trovava l'uomo, che in quel momento era in spiaggia in compagnia della moglie che subito ha dato l’allarme. Sul posto si sono attivati i volontari della Croce Rossa, che hanno allertato il 118, il personale sanitario ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha trasferito l'uomo all'ospedale di Siena. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

I turisti in questi giorni al mare sulle coste della Toscana hanno trovato maltempo: anche oggi era prevista una allerta meteo gialla in parte della regione per temporali forti e rischio idrogeologico, con la possibilità di colpi di vento e grandinate localizzate. Eventi atmosferici effettivamente registrati in alcune zone della provincia di Livorno.

La Protezione civile sottolinea che, in caso di temporali e fulmini, è bene sempre ricordare che va evitato qualsiasi contatto o vicinanza con l’acqua: il fulmine può infatti causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta alla dispersione della scarica che si trasmette fino ad alcune decine di metri dal punto colpito. Quando si è in spiaggia, quindi, il consiglio è quello di uscire subito dall’acqua e allontanarsi dalla riva, così come dal bordo di una piscina all’aperto.