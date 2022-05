Pietre e tubi sui binari per far deragliare i treni, il “gioco” di un gruppo di 14enni a Catania Un gruppo di sei minori, quasi tutti 14enni, è stato denunciato per aver messo sui binari ferroviari poco distante da Catania pietre e tubi di ferro con l’intento di far deragliare i treni in corsa.

A cura di Chiara Ammendola

Un "gioco" che avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime quello ideato da un gruppo di amici, tutti minorenni, di Catania che in più di un'occasione avrebbero messo sui binari ferroviari nei pressi della stazione di Grammichele pietre e tubi di ferro così da fermare il treno. I carabinieri li hanno colti in flagrante mentre erano intenti a posizionare i voluminosi oggetti lungo i binari che di lì a poco avrebbero visto il passaggio di un convoglio: si tratta da sei ragazzi, quattro dei quali di soli 14 anni, che sono stati scoperti dai militari e segnalati per danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti al Tribunale per i minorenni di Catania. Alcuni di loro sono stati bloccati mentre lanciavano dei sassi contro la facciata della stazione. Dopo la loro identificazione i militari dell'Arma li hanno riconsegnati ai genitori convocati in caserma.

Pietre e tubi sui binari: macchinista riesce a evitare l'incidente

Le indagini dovranno chiarire se siano stati loro a posizionare, il 18 maggio dello scorso anno, sugli stessi binari, pietre di grosse dimensioni, materiale ferroso, come cartellonistica stradale sradicata dagli alloggiamenti, e rastrelliere di ferro per biciclette. In quell'occasione l'impatto con successivo probabile deragliamento fu evitato dal macchinista del treno proveniente, da Catania e diretto a Caltagirone, che, rallentando nell'avvicinarsi alla stazione ferroviaria di Grammichele, era riuscito a fermare tempestivamente il convoglio. Il materiale all'epoca fu ritenuto "idoneo a compromettere la sicurezza del trasporto con il ‘possibile svio del treno'". È stata la denuncia presentata da un capotecnico delle Ferrovie dello Stato per i fatti della sera del 18 maggio a far scattare le indagini che hanno portato a una serie di controlli, compreso quello di due notte fa quando i carabinieri hanno sorpreso il gruppetto di sei minori intento a collocare nuovamente pietre e tubi di ferro sugli stessi binari.