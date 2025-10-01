Attualità
video suggerito
video suggerito

Picchiano e drogano la figlia appena 18enne per costringerla a un matrimonio combinato: arrestati due coniugi

Due coniugi di 42 e 55 anni sono stati arrestati a Rimini con l’accusa di aver picchiato, segregato in casa e drogato la figlia appena maggiorenne per costringerla ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh, suo Paese d’origine.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Rimini per aver costretto la figlia ad accettare un matrimonio combinato in patria, in Bangladesh. I due, che sono marito e moglie, avevano segregato in casa la ragazza, poi l'avevano picchiata e drogata nel tentativo di costringerla a sposarsi contro la sua volontà.

La madre della ragazza, 42enne, e il padre 55enne sono stati fermati e posti agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, la ragazza è poco più che maggiorenne e sarebbe stata costretta dai familiari ad accettare un'unione nel suo Paese d'origine con un uomo più grande che non conosceva.

La ragazza, come tutte le altre coetanee, avrebbe invece voluto continuare gli studi e scegliere per conto proprio la persona con la quale trascorrere la vita. Un'affermazione di se stessa che i genitori non volevano accettare, tanto da costringerla ad acconsentire alle nozze chiudendola in casa, picchiandola e perfino costringendola ad assumere droghe.

Leggi anche
Oristano, abusi sessuali sulla figlia dell'ex moglie: arrestato 41enne

L'arresto ha consentito alla ragazza di uscire dalla situazione di prigionia nella sua stessa abitazione, mentre i due genitori sono stati posti ai domiciliari. La vicenda giudiziaria è chiaramente soltanto all'inizio: la ragazza sarà ascoltata per raccogliere la sua versione dei fatti, mentre i due restano per ora in custodia cautelare. L'accusa nei loro confronti è quella di maltrattamenti in famiglia.

Non è chiaro chi abbia lanciato l'allarme chiamando le forze dell'ordine sul posto. Le autorità intervenute hanno messo in sicurezza la ragazza e posto i familiari in arresto in attesa di ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
gaza
Flotilla verso Gaza: "Avvicinati da imbarcazioni non identificate, continuiamo a navigare"
Tutte le notizie della notte sul viaggio della Global Sumud Flotilla
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
Piano Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views