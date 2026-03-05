Attualità
Picchia la compagna davanti alle figlie piccole, lei scappa a casa della vicina e lo fa arrestare

A Padova, una donna è stata aggredita dal compagno davanti alle figlie. L’uomo l’ha inseguita sul pianerottolo ma lei è riuscita a mettersi in salvo.
A cura di Maria Neve Iervolino
La donna di Padova aggredita dal marito ha denunciato anche altri abusi
La donna di Padova aggredita dal marito ha denunciato anche altri abusi

Ha colpito la compagna ripetutamente al volto e alla gola, e lei per miracolo è riuscita a scappare portando con sé le figlie piccole. È successo lo scorso 28 febbraio a Padova. Dopo l'aggressione la donna si è rifugiata nell'appartamento di una vicina per chiamare il 112 e chiedere l'aiuto dei soccorsi.

Secondo la ricostruzione del Gazzettino, l'uomo, un 44enne di origine straniera, avrebbe aggredito la compagna per futili motivi. L'avrebbe colpita ripetutamente al volto e al collo mentre in casa c'erano anche le bambine, tutte minorenni.

La donna ha cercato di sottrarsi alla violenza ed è riuscita a lasciare l'appartamento. Le sue grida di terrore sul pianerottolo hanno attirato l'attenzione dei vicini e uno di loro ha aperto la porta a lei e alle sue figlie, proprio poco prima che l'aggressore potesse raggiungerle.

La vittima si è rifiugiata quindi immediatamente nell'appartamento dei vicini e da qui ha contattato le forze dell'ordine. In poco tempo sono arrivati sul posto i Carabinieri che hanno trovato la donna con una profonda ferita al volto e altre escoriazioni sul collo. A quel punto, ha riferito di altri episodi in cui sarebbe stata aggredita con violenza, sempre davanti alle bambine. Viene quindi subito portata in ospedale mentre i militari proseguono gli accertamenti.

Il 44enne viene arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e condotto in carcere, dove resta due giorni. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto torna libero, ma con l'ordine di abbandonare immediatamente la casa familiare. Riceve inoltre il divieto di avvicinare la compagna e le figlie. Le indagini per accertare i fatti sono ancora in corso.

