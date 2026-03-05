Picchia la compagna davanti alle figlie piccole, lei scappa a casa della vicina e lo fa arrestare

A Padova, una donna è stata aggredita dal compagno davanti alle figlie. L’uomo l’ha inseguita sul pianerottolo ma lei è riuscita a mettersi in salvo.

La donna di Padova aggredita dal marito ha denunciato anche altri abusi

Ha colpito la compagna ripetutamente al volto e alla gola, e lei per miracolo è riuscita a scappare portando con sé le figlie piccole. È successo lo scorso 28 febbraio a Padova. Dopo l'aggressione la donna si è rifugiata nell'appartamento di una vicina per chiamare il 112 e chiedere l'aiuto dei soccorsi.

Secondo la ricostruzione del Gazzettino, l'uomo, un 44enne di origine straniera, avrebbe aggredito la compagna per futili motivi. L'avrebbe colpita ripetutamente al volto e al collo mentre in casa c'erano anche le bambine, tutte minorenni.

La donna ha cercato di sottrarsi alla violenza ed è riuscita a lasciare l'appartamento. Le sue grida di terrore sul pianerottolo hanno attirato l'attenzione dei vicini e uno di loro ha aperto la porta a lei e alle sue figlie, proprio poco prima che l'aggressore potesse raggiungerle.

La vittima si è rifiugiata quindi immediatamente nell'appartamento dei vicini e da qui ha contattato le forze dell'ordine. In poco tempo sono arrivati sul posto i Carabinieri che hanno trovato la donna con una profonda ferita al volto e altre escoriazioni sul collo. A quel punto, ha riferito di altri episodi in cui sarebbe stata aggredita con violenza, sempre davanti alle bambine. Viene quindi subito portata in ospedale mentre i militari proseguono gli accertamenti.

Il 44enne viene arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e condotto in carcere, dove resta due giorni. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto torna libero, ma con l'ordine di abbandonare immediatamente la casa familiare. Riceve inoltre il divieto di avvicinare la compagna e le figlie. Le indagini per accertare i fatti sono ancora in corso.