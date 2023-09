Pianta un milione di girasoli per la moglie: il regalo del marito per festeggiare le nozze d’oro Più di un milione di girasoli piantati per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio insieme alla moglie. In Kansas un contadino, Lee Wilson, ha preparato la romantica sorpresa per la sua Renee. A maggio ha piantato di nascosto i fiori su oltre 30 ettari, in attesa dei festeggiamenti del 10 agosto. “Mi ha fatto sentire davvero speciale”, ha raccontato la donna.

A cura di Eleonora Panseri

Lee e Renee Wilson

Ha piantato più di un milione di girasoli per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio insieme alla moglie. È successo in Kansas, dove un contadino, Lee Wilson, ha preparato l'incredibile e romantica sorpresa per la sua Renee. A maggio, mentre lavorava con suo figlio Lee, ha piantato di nascosto i fiori su oltre 30 ettari dei suoi terreni, in attesa dei festeggiamenti che si sarebbero tenuti il 10 agosto.

Intervistato da KAKE, canale televisivo affiliato alla ABC, Wilson ha raccontato: “Mi sono chiesto che cosa potesse regalare un uomo alla sua signora per i 50 anni insieme. Ci ho pensato a lungo e mi sono ricordato che ama davvero tanto i girasoli. Così mi sono detto: ‘È l'anno giusto per seminarne alcuni'. Ed ecco che ne ho piantati per lei 30 ettari".

“Mi ha fatto sentire davvero speciale", ha detto Renee, la moglie di Lee, destinataria dell'indimenticabile gesto. "Non poteva esserci regalo migliore di un bellissimo campo di girasoli per il nostro anniversario".

Lee e Renee Wilson

I due si sono incontrati e innamorati quando andavano al liceo. Lee Wilson ha ricordato: "Lei non sarebbe potuta uscire con me prima di compiere 16 anni, così l'ho chiamata proprio il giorno del suo 16esimo compleanno. Per il nostro primo appuntamento siamo andati a una festa dove si pattinava". Il signor Wilson ha anche aggiunto di aver saputo che lei era "quella giusta", subito dopo quel primo appuntamento.

I girasoli, che per una particolare coincidenza sono anche i fiori simbolo dello stato del Kansas, sono stati pintati vicino al lato sud della Highway 54, a quattro miglia di distanza dalla città di Pratt. La sorpresa per l'anniversario ideata da Lee ha raccolto sui social moltissimi commenti. Un utente ha scritto che un gesto del genere rischia di creare aspettative troppo alte per gli altri uomini. "Io non riesco nemmeno a rispondere ai suoi messaggi", ha scritto ironicamente un altro, riconoscendo le proprie mancanze.