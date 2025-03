Piacenza, muore a 45 anni, i ladri svaligiano il suo negozio nel giorno del funerale

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una tragedia privata si è intrecciata con un brutto episodio di criminalità, aggravando il dolore di Romana Garilli, storica imprenditrice di Piacenza. Il 18 marzo, la donna ha perso il figlio Matteo Botteri, morto a 45 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Ma mentre la famiglia gli dava l’ultimo saluto, dei ladri si introducevano nel magazzino della sua attività commerciale, portando via merce per un valore di oltre 100 mila euro.

La scoperta nel giorno del funerale

Il furto è stato scoperto solo due giorni dopo la morte di Matteo, nel giorno del suo funerale. Quando è arrivato un carico destinato al negozio di Ibiza, aperto nel 2019 dallo stesso Matteo in onore della figlia Vittoria, di dieci anni, i collaboratori si sono trovati di fronte a una scena sconvolgente: il magazzino era stato svuotato.

Tra la merce trafugata vi sono borse firmate, piumini, vestiti e scarpe. La stessa Romana Garilli, ancora scossa dal lutto, ha raccontato al Corriere della Sera il suo sgomento: "Mi sono inginocchiata a terra, mi sono sentita male."

L’episodio, oltre all’ingente danno economico, rappresenta per la famiglia un vero oltraggio alla memoria di Matteo, che nonostante la malattia aveva continuato a dedicarsi con passione al lavoro. Il magazzino, situato in Piazzale Milano, non mostrava segni di effrazione, ma il mazzo di chiavi utilizzato da Matteo risulta scomparso. Questo particolare rafforza l’ipotesi che il furto sia stato commesso da qualcuno con accesso interno all’attività.

La determinazione di una madre: “Porterò avanti il sogno di Matteo”

Nonostante il dolore e la rabbia, Romana Garilli non si arrende. Ha già sporto denuncia e spera che i responsabili vengano individuati. Ma soprattutto, vuole realizzare il desiderio del figlio: riaprire il negozio di Ibiza entro Pasqua e mantenerlo operativo per tutta l’estate. "Quanto è successo è disumano," ha dichiarato, sottolineando come Matteo fosse una persona molto generosa.