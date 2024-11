video suggerito

Pezzi di plastica nella mortadella prodotta dal salumificio Beretta: scatta l’allerta alimentare La Mortadella IGP senza pistacchi a marchio Viaggio nel Gusto richiamata per possibili corpi estranei plastici. Il richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sul sito web del Ministero della Salute è apparso una nuova allerta alimentare relativa ad un lotto di mortadella prodotta dal Salumificio Beretta. È stata richiamata per la possibile presenza di corpi estranei all’interno del prodotto interessato.

Nello specifico il dicastero ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di Mortadella IGP senza pistacchio a marchio Viaggio nel Gusto. Nelle motivazioni viene indicata la possibile presenza di frammenti plastici blu. Il prodotto in questione è quello con il numero di lotto L054431807 e il termine minimo di conservazione (TMC) 28/12/2024.

Il salume è riconoscibile anche dalla confezione: la mortadella è rivenduta in vaschette da 120 grammi ciascuna.

L’azienda Salumificio Fratelli Beretta Spa ha prodotto la mortadella richiamata per Trebon Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Fratelli Bandiera 12, a Trezzo sull’Adda, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione IT 1550 L).

A scopo precauzionale, l’azienda consiglia di non consumare la Mortadella IGP del lotto indicato e con il termine minimo di conservazione segnalato. Chiunque abbia acquistato il prodotto interessato può restituirlo al punto vendita.

Tra le allerte alimentari degli ultimi giorni segnaliamo quella delle fette di torta – varietà cioccolato e varietà lampone – del marchio Good Choice per allergene non dichiarato in etichetta; Lidl Italia ha invece ritirato dagli scaffali un lotto di albume d’uovo da galline allevate a terra pastorizzato per rischio salmonella, non adatto dunque al consumo. Qualche giorno fa abbiamo riportato anche il comunicato relativo a del riso basmati ritirato per presenza di pesticidi oltre ai limiti di legge, svariati lotti di frutta secca e uva disidratata sono stati ritirati per residui di pesticida.