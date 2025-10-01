Pestato durante la serata, gli amici lo abbandonano davanti alla Croce Rossa e scappano

Un giovane è stato abbandonato dagli amici davanti alla sede della Croce Rossa di Fabbrico. L’uomo era rimasto ferito in seguito a una rissa i cui motivi sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Dopo una rissa avvenuta domenica notte, è stato abbandonato dagli amici davanti alla Croce Rossa di Fabbrico. La comitiva si è allontanata in fretta e in furia a bordo di un'auto mentre la vittima delle botte è stata fortunatamente trovata e soccorsa. L'uomo aveva segni su tutto il corpo, tagli sanguinanti (soprattutto sulle braccia) e lividi ovunque.

L'ipotesi è che il giovane sia stato ferito con una piccola lama o con i cocci di vetro di una bottiglia. L'uomo è rimasto vigile durante i soccorsi nonostante fosse visibilmente sofferente. Dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell'ambulanza dell'Emergenza-urgenza per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Guastalla, per fortuna in condizioni che non sono apparse critiche.

L'uomo non è infatti in pericolo di vita e presto potrà fare ritorno a casa. Informate dell'accaduto, come da prassi per questi casi, anche le forze dell'ordine. Si ipotizza che il giovane sia stato vittima di una rissa dopo un diverbio sfociato poi in violenza. Ad avere la peggio nella baraonda generale sarebbe stato proprio lui, poi abbandonato all'ingresso della sede della Croce Rossa, dove per fortuna ha ricevuto immediata assistenza.

Si indaga per risalire all'identità di chi ha trasportato il giovane in auto fino alla sede degli operatori sanitari per poi allontanarsi senza fornire le generalità. Sono in corso accertamenti anche sui motivi alla base del violento diverbio.

Per il momento non si esclude alcuna pista, anche se per il momento si protende per una lite in seguito a futili motivi. Non è attualmente esclusa l'ipotesi di un'aggressione dovuta a questioni legate alla micro-criminalità locale, ma questa pista dovrà essere accertata nelle prossime ore. Obiettivo principale delle forze dell'ordine è prima quello di risalire all'identità degli amici che lo hanno lasciato sui gradini della Croce Rossa.